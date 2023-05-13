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12:03 (мск), источник: Sportmail.ru

Федотов закрепится на втором месте: прогноз на матч ЦСКА — «Торпедо»

А гостей ждет первая лига.

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Источник: РИА "Новости"

Первую часть чемпионата ЦСКА закончил пятым — в 7 очках от «Спартака» на втором месте. Весной 2023-го армейцы показали, что кризис преодолен, взяв 22 балла из 27 возможных. Теперь уже красно-синие вышли на вторую позицию в таблице, правда, отрыв от «Ростова» всего одно очко. Федотов оживил атаку: выпускает вместе Чалова и Заболотного, удачно перевел Облякова на позицию правого вингера. А Карраскаля усадил в запас, колумбиец должен, как и остальные футболисты, отрабатывать в обороне, но пока это не происходит. В прошлом туре ЦСКА на классе переиграл «Оренбург» 2:1, пропустив уже на последних секундах.

«Торпедо» за 9 весенних туров никак не улучшило свое положение, команда так и осталась на последнем месте — и уже сегодня может отправиться в первую лигу. До зоны стыков — 10 очков, а играть осталось 4 матча. При новом тренере Клотете черно-белые забивают в каждом туре, но что толку? В обороне всё совсем плохо, в трех последних турах с «Химками», «Сочи» и «Ахматом» команда пропустила 12 голов. Во встрече с грозненцами всё решилось уже в первом тайме, когда в ворота «Торпедо» влетели три мяча. У черно-белых не получалась игра в пас, без мяча в действиях футболистов тоже не было согласованности. Впрочем, для худшей команды чемпионата это неудивительно.

В первом круге ЦСКА удивительным образом уступил «Торпедо» 0:1, второй раз терять очки для команды Федотова непозволительно. Армейцам нужен быстрый гол, после него игра раскроется, и будет легче убегать в контратаки. Удобный матч для форвардов ЦСКА, тут могут прокачать свою статистику и Чалов, и Заболотный. На победу красно-синих с форой −2 в БК «Леон» можно поставить за 1,98. Напрашивается и индивидуальный тотал ЦСКА больше 2,5 — Tennisi.bet дает на него коэффициент 1,83.

Андрей Санталов

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