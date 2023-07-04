Игра, от которой не стоит ждать голов: прогноз на матч «Црвена Звезда» — «Зенит»

«Зенит» вовсю готовится к новому сезону и уже провел первый матч на домашнем предсезонном турнире Кубок Pari Премьер. Чемпион России справился с «Нефтчи» из Азербайджана, хотя и уступал после первого тайма 0:1. Во второй половине игры Мантуан отличился после подачи с углового, а Клаудиньо и Бакаев наказали соперника за ошибки в своей штрафной.

Пока что команда Семака проводит сбор не в оптимальном режиме. Малком, Ренан и Кассьерра только недавно вернулись из сборных и первую игру пропустили. Не было также Барриоса, Родригао и Вендела. Кроме того, закончился контракт у Кузяева. На замену им пришли новички. Так, в центре поля пробуется бразилец Ду Кейрос, взяли также Коваленко, который ярко играл в «Крыльях Советов». Интересно, что в воротах матч начал Гойло, пришедший из «Пари НН», а еще один молодой голкипер Одоевский вышел на замену. У «Зенита» теперь 4 вратаря, конкуренция за позицию номер один обостряется.

Для «Црвены Звезды» это первая игра на турнире. Сербский клуб привез в Россию 28 футболистов, некоторые из них знакомы нам по РПЛ: есть Спаич, Родич, Канга и Кангва. «Црвена Звезда» напрямую отобралась в групповой этап Лиги чемпионов, под выступление в этом турнире пригласили амбициозного тренера из Израиля Бахара. Тот с разными командами уже побеждал таких грандов, как «Интер» и «Ювентус». Бахар известен как хороший мотиватор, он ставит агрессивный, скоростной футбол с интересными заготовками на стандартах. «Црвена Звезда» будет много прессинговать, поэтому сейчас игрокам, по их словам, приходится непривычно много работать на сборах.