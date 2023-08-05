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15:12 (мск), источник: Sportmail.ru

Ярошику пора побеждать: прогноз на матч «Оренбург» — «Урал»

Разбираем уральское дерби.

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Источник: РИА "Новости"

«Оренбург» отошел от 0:6 с ЦСКА и показал хороший футбол неделю назад в Казани. Команда Ярошика больше владела мячом, чаще атаковала и по моментам превзошла «Рубин». В то же время в обороне пока нет надежности, вратарь Сысуев допускал грубые ошибки. Но в итоге ничья 1:1, оренбуржцам было важно не проиграть в третий раз подряд, и они этого добились. В атаке хорошо себя проявил 19-летний новичок Гюрлюк, Воробьев был близок к голу, но попал в перекладину — позитива для «Оренбурга» в этом матче все же было больше.

«Урал» во 2-м туре РПЛ провел сложный матч против «Пари НН». Голевых шансов с обеих сторон было минимальное количество, хотя команда Гончаренко старалась что-то придумать в атаке. Но против плотной обороны уральцам было тяжело. Плюс, многие игроки недоступны из-за травм. «Уралу» сейчас не хватает Газинского, Бикфалви, Влута и Сиссе. Козырем команды при этом остается игра на стандартах, уже в этом сезоне Аюпов забил ЦСКА после углового. Гончаренко перешел на игру в 5 защитников, и пока эта тактика приносит результат: 4 очка в двух домашних матчах.

Но в Оренбурге «Уралу» будет сложно. Непривычное искусственное поле, и мотивированный соперник, который хочет наконец впервые победить при Ярошике. На победу «Оренбурга» БК «Лига Ставок» дает коэффициент 2,33. Можно также рассмотреть комбинированный вариант: «Оренбург» не проиграет и тотал больше 1,5 за 1,71 в «Бетсити».

Андрей Санталов.

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