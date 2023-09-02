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11:00 (мск), источник: Sportmail.ru

Команда Евсеева засушит игру: прогноз на матч «Крылья Советов» — «Факел»

Тут не стоит ждать много голов.

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Источник: РИА "Новости"

«Крылья Советов» после 6 туров занимают 4-е место в РПЛ, но глубины состава не хватает, чтобы так же успешно выступать в Кубке России. В среду самарцы потерпели 3-е поражение подряд в этом турнире — 1:3 от «Ахмата». По игре самый удобный сценарий для команды Осинькина — когда соперник атакует всей командой. Тогда «Крылья» очень опасны в быстрых отрывах. Так они разгромили «Ростов» 5:1, так они забили первый гол «Балтике» в прошлом туре. Иногда удаются результативные атаки и при игре первым номером, но так самарцам забивать сложнее, особенно без Гарре в составе.

«Факел» тоже уступил в Кубке — 0:1 с «Оренбургом», хотя игра была равная. Зато перед этим воронежцы остановили «Краснодар» (0:0) и победили «Пари НН» (2:0). Команда Евсеева предпочитает действовать вторым номером, навязывает плотную борьбу и не стесняется фолить. В матчах «Факела» мало ударов доходит до створа ворот, неудивительно, что в последних 5 матчах воронежцев было не больше двух голов. И во всех из них прошла ставка «обе забьют — нет». В матчах «Крыльев Советов» наоборот, обычно много голов, но на фоне усталости футболистов сегодня можно ждать низовую игру.

БК BetBoom предлагает на тотал меньше 2,5 коэффициент 1,7. А в «Лиге Ставок» можно взять «обе забьют — нет» за 1,8.

Андрей Санталов.

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 Команда Евсеева засушит игру: прогноз на матч «Крылья Советов» — «Факел»
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