Время ставить против аутсайдера: прогноз на матч «Колорадо» — «Нью-Джерси»

Что в активе «Нью-Джерси»? Прямо сейчас, кажется, что ничего. Можно выделить разве что молодого вратаря Маккензи Блэквуда, который старается и держит свою статистику в рамках приличий. В среднем за игру он пропускает 3 шайбы и отбивает 90% бросков — достойный результат для такой команды.



Прямо сейчас «дьяволы» думают не о том, как спасти этот сезон (он уже провален), а как выгоднее обменять нападающего Тэйлора Холла. Талантливый форвард не спешит продлевать контракт с клубом, так что лучше получить за него что-то ценное, чем потерять следующим летом без компенсации.



Беды «Нью-Джерси» еще можно долго расписывать, но это, пожалуй, будет лишним: сейчас команде нечего противопоставить «Колорадо», и все идет к тому, что 6-матчевая серия поражений «Девилс» сегодня продлится. «Победа “Колорадо” в основное время за 1,7» в БК Betcity.



Отдельно можно еще поставить на то, что Валерий Ничушкин забьет гол или отдаст передачу, если вам симпатична история российского форварда. Когда-то хоккеист из Челябинска считался большим талантом, но превратился в мем, не забивая 91 матч подряд. Но Валерий не упал духом, и теперь у него все иначе: уже 5 голов и 2 передачи в 9 играх. В трех последних матчах он был результативен, и против такой команды, как «Нью-Джерси», ставка «Ничушкин больше 0,5 очка за 2,55» выглядит заманчиво.



Андрей Санталов