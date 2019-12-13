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18:17 (мск), источник: Sportmail.ru

Время ставить против аутсайдера: прогноз на матч «Колорадо» — «Нью-Джерси»

Верим в Ничушкина.

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Источник: AP 2019

В гости к «Колорадо» приезжает одна из худших команд НХЛ, и ничего хорошего ее там не ждет. «Эвеланш» по праву находятся в лидерах Западной конференции, Нэтан Маккиннон — в топ-3 лучших бомбардиров, Микко Рантанен снова в строю, а вратарская бригада и оборона в числе самых надежных в лиге.

Хоккей

НХЛ 2019-2020
Неделя 11, 14.12.2019, 5:00

Колорадо Эвеланш-Нью-Джерси Дэвилз-

Что в активе «Нью-Джерси»? Прямо сейчас, кажется, что ничего. Можно выделить разве что молодого вратаря Маккензи Блэквуда, который старается и держит свою статистику в рамках приличий. В среднем за игру он пропускает 3 шайбы и отбивает 90% бросков — достойный результат для такой команды.

Прямо сейчас «дьяволы» думают не о том, как спасти этот сезон (он уже провален), а как выгоднее обменять нападающего Тэйлора Холла. Талантливый форвард не спешит продлевать контракт с клубом, так что лучше получить за него что-то ценное, чем потерять следующим летом без компенсации.

Беды «Нью-Джерси» еще можно долго расписывать, но это, пожалуй, будет лишним: сейчас команде нечего противопоставить «Колорадо», и все идет к тому, что 6-матчевая серия поражений «Девилс» сегодня продлится. «Победа “Колорадо” в основное время за 1,7» в БК Betcity.

Отдельно можно еще поставить на то, что Валерий Ничушкин забьет гол или отдаст передачу, если вам симпатична история российского форварда. Когда-то хоккеист из Челябинска считался большим талантом, но превратился в мем, не забивая 91 матч подряд. Но Валерий не упал духом, и теперь у него все иначе: уже 5 голов и 2 передачи в 9 играх. В трех последних матчах он был результативен, и против такой команды, как «Нью-Джерси», ставка «Ничушкин больше 0,5 очка за 2,55» выглядит заманчиво.

Андрей Санталов

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