Время ставить против аутсайдера: прогноз на матч «Колорадо» — «Нью-Джерси»
Верим в Ничушкина.
Верим в Ничушкина.
В гости к «Колорадо» приезжает одна из худших команд НХЛ, и ничего хорошего ее там не ждет. «Эвеланш» по праву находятся в лидерах Западной конференции, Нэтан Маккиннон — в топ-3 лучших бомбардиров, Микко Рантанен снова в строю, а вратарская бригада и оборона в числе самых надежных в лиге.
Что в активе «Нью-Джерси»? Прямо сейчас, кажется, что ничего. Можно выделить разве что молодого вратаря Маккензи Блэквуда, который старается и держит свою статистику в рамках приличий. В среднем за игру он пропускает 3 шайбы и отбивает 90% бросков — достойный результат для такой команды.
Прямо сейчас «дьяволы» думают не о том, как спасти этот сезон (он уже провален), а как выгоднее обменять нападающего Тэйлора Холла. Талантливый форвард не спешит продлевать контракт с клубом, так что лучше получить за него
Беды «Нью-Джерси» еще можно долго расписывать, но это, пожалуй, будет лишним: сейчас команде нечего противопоставить «Колорадо», и все идет к тому, что 6-матчевая серия поражений «Девилс» сегодня продлится. «Победа “Колорадо” в основное время за 1,7» в БК Betcity.
Отдельно можно еще поставить на то, что Валерий Ничушкин забьет гол или отдаст передачу, если вам симпатична история российского форварда.
Андрей Санталов