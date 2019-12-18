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11:04 (мск), источник: Sportmail.ru

«Барселона» уязвима, но не у себя дома. Прогноз на класико

У «Реала» было бы больше шансов на любом другом стадионе мира.

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Источник: AFP 2019

Обе команды подходят к класико после окончания четырехматчевых победных серий — каталонцы сыграли на выезде вничью с «Сосьедадом», а «Реал» на последних минутах вырвал ничью на «Месталье» с «Валенсией».

Футбол

Испания 2019/2020
Тур 10, 18.12.2019, 22:00

Барселона-Реал-

Два испанских гранда в моменте вообще очень похожи друг на друга. Оба по сезону идут неровно, но как будто бы в последнее время нашли определенную стабильность. Оба все равно выглядят лучше остальных 18 команд чемпионата Испании и даже очков набрали одинаково — по 35.

Разница в том, что игра будет проходить на «Камп Ноу». Дома «Барселона» не проигрывала ни разу в сезоне. Иногда складывается ощущение, что на выездные матчи «Барселона» отправляет какую-то другую команду, настолько сильно отличаются результаты на в гостях и на «Камп Ноу». В Ла Лиге дома «Барса» выиграла семь из семи, в гостях из девяти матчей выиграла только четыре.

«Реал» при этом не должен уезжать без гола. В последних пяти гостевых матчах во всех соревнованиях футболисты Зидана забили 11 мячей. Наш вариант — двойная ставка «П1 и обе забьют» за 2.85 на Winline. Вероятный сценарий и очень хороший коэффициент.

Еще один важный фактор класико — арбитр. Обслуживать игру будет Алехандро Эрнандес Эрнандес. По числу выдаваемых «горчичников» он входит в топ-5 чемпионата — по 5.63 за игру. Он ни разу пока не судил «Реал» в этом сезоне, зато игрокам «Барселоны» в игре с «Леванте» показал аж шесть желтых карточек. Учитывая характер игры, а также подогреваемые страсти из-за его переноса, я бы рискнул и взял «тотал карточек больше 6.5» за 1.77 на Winline с небольшой суммой. Просто усилить интерес к и без того ожидаемой игре.

Станислав Рынкевич

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