Чего ждать от главного дерби России. Прогноз на матч СКА — ЦСКА

Особняком этот матч стоит и из-за места проведения: как и год назад, в Питере проходит «Русская классика» на футбольном стадионе «Зенита». Такие встречи обычно отличаются от традиционных и по результативности, и по другим аспектам игры. Как раз статистику и хочется взять для прогнозов в этом матче.



СКА бросает по воротам 31,1 раз дома в среднем, у ЦСКА — 29,3 броска на выезде. Казалось бы, стоит ждать перестрелки и сегодня. Но на самом деле, такие цифры у обеих команд за счет матчей с не самыми сильными клубами КХЛ. В прошлой регулярке в 4 личных встречах СКА и ЦСКА ни разу не пробили тотал в 54 броска, а в игре на «Газпром-Арене» и вовсе было лишь 40 бросков (21:19 в пользу ЦСКА).



Поэтому сегодня стоит взять «тотал бросков в створ ворот меньше 54,5 за 1,69» (Betcity). Хорошо смотрится и «тотал бросков меньше 53,5 за 1,85», ведь в прошлом сезоне максимум в личных встречах достигал 52 бросков (в еще двух матчах 44 и 47 бросков).



Явным фаворитом СКА идет у букмекеров и по силовым приемам. Москвичи часто проигрывают командам КХЛ по этому показателю, в частности, уступили в 4 из последних 5 матчей. В недавней встрече 2 декабря питерцы перехитовали соперника 13:8, а год назад в «Русской классике» разрыв был еще больше — 28:12. Сегодня взять «победу СКА по силовым приемам с форой -3,5» можно в Betcity за 1,8.



Андрей Санталов