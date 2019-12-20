Флоренция в упадке: прогноз на матч «Фиорентина» — «Рома»

Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Монтелла находится под большим давлением. От его команды перед сезоном явно ждали большего, «фиалки» сейчас находятся в 4 очках от зоны вылета. Дела были бы еще хуже, не сравняй Влахович счет в концовке матча с «Интером» (1:1). Так «Фиорентина» прервала серию из 4 поражений подряд, но о выздоровлении команды говорить еще рано.

«Рома», несмотря на череду травм, уверенно держится в лигочемпионской четверке, в 16 матчах этого сезона римляне потерпели лишь два поражения. Среди плюсов — возвращение в строй Смоллинга и Манчини, у тренера Фонсеки наконец-то появятся варианты по составу.



«Фиорентина» же из-за травм лишилась не только Рибери, но и Кьезы, с атакой у «фиалок» явные проблемы. Об этом же говорит и статистика: в трех последних домашних матчах «Фиорентины» было забито меньше 2,5 голов, а всего из последних домашних 19 встреч команда из Флоренции выиграла только две.



Добавим к этому серию «Ромы»: 23 матча без поражений из последних 25 в серии А — и возьмем ставку «Рома» не проиграет и тотал голов меньше 3,5 за 2,04" в БК Betcity.



Андрей Санталов