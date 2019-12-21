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18:35 (мск), источник: Sportmail.ru

Варди заставит Гвардиолу загрустить еще больше. Прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Лестер»

Битва за звание главного преследователя «Ливерпуля».

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Источник: AP 2019

Самая бесполезная статистика перед матчем «Ман Сити» с «Лестером» — это личные встречи. Команда, которую создал Брендан Роджерс, совершенно не похожа ни на чемпионский «Лестер», ни тем более на середняка, в которого «лисы» превратились в последние годы.

Роджерс, некогда едва не приведший к чемпионству «Ливерпуль», основывает игру на контроле мяча и агрессивном командном прессинге, который он предпочитает называть «синхронным». Контролировать игру у «Лестера» не получится, поскольку по части владения мячом «Манчестер Сити» все еще опережает остальных конкурентов. Но вот интенсивный прессинг от первой до последней минуты — то, что нужно. Именно так победы на «Этихаде» одержали в этом сезоне «Вулверхэмптон» и «Манчестер Юнайтед».

Ставки на победу или даже непоражение «Лестера» во всех букмекерских конторах предлагаются с хорошими коэффициентами, но если вы не готовы списывать Гвардиолу со счетов, то давайте сыграем на закрытом футболе.

«Манчестер Сити» дома почти всегда забивает не меньше двух мячей. Исключения мы уже обозначили во втором абзаце. Помимо фантастического прессинга «Лестер» просто допускает мало ударов по своим воротам (меньше 10 за матч, это третий показатель в лиге). За 17 игр команда Роджерса пропустила всего 11 мячей — лучший показатель в АПЛ. Наш выбор — тотал меньше 3.5 за 1.85 на Winline.

А если не хочется болеть за закрытый футбол, всегда можно сделать ставку на лучшего бомбардира турнира. Джейми Варди в 32 года проводит лучший сезон в карьере, за 17 матчей АПЛ он забил уже 16 мячей. Ни разу в сезоне его голевая засуха не длилась больше двух матчей, и именно столько он не забивал сейчас. Winline предлагает коэффициент 2.66 за гол Варди в любое время матча.

Станислав Рынкевич

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