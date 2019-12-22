Зидана ждет второе класико подряд. Прогноз на матч «Реал» — «Атлетик»
Баски может и не выиграют, но поборются.
Баски может и не выиграют, но поборются.
Прошло три после матча с «Барселоной», а «Реалу» нужно опять играть класико — на сей раз против «Атлетика» из Бильбао. В Испании классическими называют все матчи между командами, которые никогда не покидали высший испанский дивизион.
Исторически «Реал» очень здорово играет против басков на «Сантьяго Бернабеу». Более того, три последних игры столичные футболисты провели на выезде, так что они должны получить дополнительный эмоциональный импульс от возвращения домой, где они выиграли 6 из 7 последних игр. «Атлетик», напротив, в гостях выиграл лишь один из последних 10 матчей.
И все же есть предпосылки для трудной, или, если угодно, трудовой победы хозяев.
«Атлетик» вряд ли может рассчитывать на победу, и даже для отбора очков потребуется стечение многих факторов, но просто так победу «Реалу» баски не отдадут. Поэтому остановимся на «Атлетике» с форой +1,5 за 1.86 у БК BetCity.