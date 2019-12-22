Зидана ждет второе класико подряд. Прогноз на матч «Реал» — «Атлетик»

Источник: AFP 2019

Прошло три после матча с «Барселоной», а «Реалу» нужно опять играть класико — на сей раз против «Атлетика» из Бильбао. В Испании классическими называют все матчи между командами, которые никогда не покидали высший испанский дивизион.

Исторически «Реал» очень здорово играет против басков на «Сантьяго Бернабеу». Более того, три последних игры столичные футболисты провели на выезде, так что они должны получить дополнительный эмоциональный импульс от возвращения домой, где они выиграли 6 из 7 последних игр. «Атлетик», напротив, в гостях выиграл лишь один из последних 10 матчей.

И все же есть предпосылки для трудной, или, если угодно, трудовой победы хозяев. Во-первых, «Атлетик», для которого эта игра тоже принципиальная, находится в лучшей физической форме — у басков было больше времени на восстановление. Во-вторых, из-за дисквалификации не сыграет Каземиро, системообразующий игрок в полузащите «Реала». В-третьих, три последних матча «Реала» были низовыми, что говорит об игре в определённом эконом-режиме, что неудивительно, учитывая плотность в расписании.