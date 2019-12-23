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18:34 (мск), источник: Sportmail.ru

Матч «Торонто» — «Каролина»: на что поставить?

Встреча двух атакующих команд.

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Источник: AP 2019

«Торонто» в этом сезоне продолжает лихорадить и после отставки Майка Бэбкока. Но все же дела при новом главном тренере идут получше. Из последних 7 матчей (причем 5 из них были на выезде) «Лифс» выиграли 6, что позволило им наконец-то войти в зону в плей-офф. При этом борьба за попадание в топ-8 на Востоке максимально плотная, так что особо радоваться достигнутому канадской команде пока рано.

Хоккей

НХЛ 2019-2020
Неделя 13, 23.12.2019, 22:00

Торонто Мэйпл Ливз-Каролина Харрикейнз-

«Каролина» неплохо играет в гостях, в недавнем 5-матчевом турне было набрано 9 очков против серьезных соперников. В Столичном дивизионе «ураганы» занимают третье место, и большая роль в этом локальном успехе у 19-летнего россиянина Андрея Свечникова. Несмотря на молодость, он уже является одним из лучших бомбардиров команды (36 очков в 36 играх).

Обе команды любят играть в атакующий хоккей и по числу забитых голов входят в десятку лучших в НХЛ. «Торонто» в среднем за матч забрасывает 3,35 шайбы (6-е место), а «Каролина» — 3,22 (9-е место). Все это позволяет заиграть в этой встрече «тотал больше 6 голов» — в БК Winline на это дают 1,89.

Еще один неплохой вариант — индивидуальный тотал «Торонто». В 4 последних матчах «Лифс» забрасывали минимум 4 шайбы, что неудивительно для команды, где играют Мэттьюс, Марнер и Таварес. С расчетом на продолжение этой тенденции вполне можно взять ставку «Торонто» забьет 3 гола и больше за 1,88" в Betcity.

Андрей Санталов

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