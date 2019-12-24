Когда достаточно трех голов: прогноз на матч «Адмирал» — «Автомобилист»

«Адмирал» удивил в этом сезоне, долгое время идя в зоне плей-офф на Востоке, но сейчас у команды начались непростые времена. И главная причина тут — травма основного вратаря Юхо Олкинуоры. Без финна (16 побед в 24 матчах, 2,2 пропущенные в среднем шайбы за игру) тащить команду нужно будет 22-летнему Антону Красоткину. Пока получается не очень: три поражения в 4 играх, владивостокцы победили лишь безнадежное минское «Динамо».

«Автомобилист» же преодолел октябрьский кризис и поднялся уже на 4-е место в конференции. Во Владивосток уральцы прилетят из Китая, где уверенно разобрались с «Куньлунем» (4:1). Эта победа стала 4-й подряд для «Авто», в каждом из этих 4 матчей, команда Андрея Мартемьянова забрасывала минимум по три шайбы.



У «Адмирала» противоположная тенденция: в трех из 4 последних играх команда с Красоткиным в воротах пропускала минимум 4 гола. Только минское «Динамо» ограничилось одной шайбой, но белорусская команда уже ни на что не претендует в этом сезоне. Да, после 0:5 от «Торпедо» главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов пообещал болельщикам другую игру, но хватит ли одного лишь настроя против «Автомобилиста»?



Впрочем, возможно, что дальневосточной команде действительно удастся оказать сопротивление гостям. Интереснее в этом противостоянии взять тотал голов уральцев — учитывая проблему с вратарем у «Адмирала». Поэтому наш выбор в этом матче: «Автомобилист» забьет 2 и больше голов за 1.57" (1X Ставка). Если хочется рискнуть, а здесь риск, пожалуй, будет оправдан, то можно взять «тотал голов “Авто” 2,5 и больше за 2,05».



Андрей Санталов