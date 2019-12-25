Падение минского «Динамо» не остановить. Прогноз на матч с «Куньлунем»

«Куньлунь» к концу календарного года неожиданно для многих оказался в восьмерке лучших команд Востока. С учетом проблем конкурентов по конференции китайской команде вполне по силам выйти в плей-офф во 2-й раз за 4 сезона в своей короткой истории. Шансы на это чуть ухудшились после двух недавних домашних поражений от «Торпедо» и «Автомобилиста», но на ком же еще сейчас можно отыграться, как не на минском «Динамо»?

Белорусская команда второй раз за сезон выдала затяжную серию поражений. В октябре она длилась 11 матчей подряд, сейчас — 10. Причем «Амуру» минчане уступили, ведя по ходу матча 3:0. «Динамо» рассталось с вратарем Энротом и уже думает о том, чтобы «давать побольше практики белорусским вратарям», держа в уме чемпионат мира в Минске в 2021 году. Также, поскольку, шансов на выход в плей-офф давно нет, клуб, скорее всего, расстанется с некоторыми легионерами, в частности, с бомбардиром Пулккиненом.



Все это намекает на уверенную победу «Куньлуня» в сегодняшнем матче. Для китайского клуба это к тому же последняя игра дома перед длительным выездом. В БК Betcity можно взять «победу “Куньлуня” с форой -1 за 1,83». Чистая победа хозяев в основное время за 1,64 — тоже неплохой вариант. Кроме того, в последних 8 из 10 матчей минчане пропускали минимум три шайбы. Еще одна хорошая ставка на эту игру — «тотал “Куньлуня” 3 гола и больше за 1,9».



Андрей Санталов