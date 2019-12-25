Матч претендентов. Прогноз на игру «Торонто» — «Бостон»
Рождественские встречи
Рождественские встречи
Игровой день в НБА сегодня начинается ранним матчем в Торонто. Местные «Рэпторс» примут прямого конкурента по дивизиону и конференции «Селтикс». Канадская команда
«Бостон» приехал на этот матч лидером Атлантического дивизиона, имея серию из трех побед подряд. К тому же «Селтикс» отдыхали на один день больше. Проведет ли скамейка запасных «Торонто» третий суперматч подряд — в этом есть большие сомнения. Да и Лаури непросто будет удержаться на уровне 30 очков за игру.
По игре в защите «Бостон» — одна из лучших команд НБА. Своим соперникам он позволяет набирать в среднем 103,2 очка за матч. Для сравнения схожий показатель у «Торонто», чья игра в защите тоже в порядке, — 106,4 очка за матч. В этом сезоне команды уже один раз встречались — в Бостоне «Селтикс» победили 112:106.
«Рэпторс»
Андрей Санталов