Матч претендентов. Прогноз на игру «Торонто» — «Бостон»

Игровой день в НБА сегодня начинается ранним матчем в Торонто. Местные «Рэпторс» примут прямого конкурента по дивизиону и конференции «Селтикс». Канадская команда все-таки смогла дать бой «Индиане» после чудо-камбэка в игре с «Далласом». Но в концу встречи в Индианаполисе усталость игроков «Рэпторс» все-таки взяли свое, и они в итоге уступили в овертайме.



«Бостон» приехал на этот матч лидером Атлантического дивизиона, имея серию из трех побед подряд. К тому же «Селтикс» отдыхали на один день больше. Проведет ли скамейка запасных «Торонто» третий суперматч подряд — в этом есть большие сомнения. Да и Лаури непросто будет удержаться на уровне 30 очков за игру.



По игре в защите «Бостон» — одна из лучших команд НБА. Своим соперникам он позволяет набирать в среднем 103,2 очка за матч. Для сравнения схожий показатель у «Торонто», чья игра в защите тоже в порядке, — 106,4 очка за матч. В этом сезоне команды уже один раз встречались — в Бостоне «Селтикс» победили 112:106.



«Рэпторс» по-прежнему выйдут играть без травмированных Сиакама, Газоля и Пауэлла. А вот у американской команды в строй должен вернуться Гордон Хэйворд (17,5 очка в среднем за матч). Все это приводит нас к ставке «победа “Бостона” с форой -2,5 за 1,8» (Betcity).



Андрей Санталов