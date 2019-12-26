Команда-золушка способна победить чемпионов мира. Прогнозы на матч «Лестер» — «Ливерпуль»

Источник: Reuters

Боксинг-дэй для «Ливерпуля» начинается с самой жесткой проверки из возможности — выезда в Лестер. Команда Брендана Роджерса в прошлом туре потерпела первое поражение с октября, уступив «Манчестер Сити» на выезде. Но это по-прежнему соперник, способный создать «Ливерпулю» массу трудностей.

10 фотографий 10 фотографий 10 фотографий «Манчестер Сити» обыграл «Лестер»

«Ливерпуль» идёт настолько в бешеном темпе, что причины для поражения надо искать прежде всего в коллективе Клоппа. Действующие победители Лиги чемпионов только что вернулись с клубного чемпионата мира, где в финале с «Фламенго» отыграли более 90 минут. Плюс перелёты. С точки зрения свежести «Лестер» впереди.

С точки зрения кадровой ситуации тоже. Хозяева не досчитаются только Мэтти Джеймса и, возможно, Харви Барнса. У «Ливерпеля» точно не будет Окслейда-Чемберлена, Клайна, Матипа, Фабиньо и Ловрена. Маловероятно участие Вейналдума. Да, стартовый состав гостей всё равно выглядит внушительно, но Клоппу может не хватить глубины скамейки против опасного оппонента.

«Ливерпуль» не проигрывает в премьер-лиге уже 34 матча подряд. Рано или поздно все серии заканчиваются. «Лестер» дома не знает поражений 11 игр подряд. Даже в случае поражения у Клоппа останется солидный запас по очкам. Сейчас самый лучший вариант попробовать сыграть на поражении потенциальных чемпионов — берём победу «Лестера» за 3.21 на Winline.

Если вам не нравится такой вариант, давайте сыграем на открытой игре. «Ливерпуль» забивает минимум два мяча в последних 8 играх премьер-лиги, а в последних трёх выездных играх с его участием тотал всегда выше 2.5. Смело можно брать тотал больше 3.0 за 2.02 на том же Winline.