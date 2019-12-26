Подарок тренеру на Рождество. Прогноз на матч «Борнмут» — «Арсенал»

Испанец Микель Артета объявил, что не будет оценивать футболистов «Арсенала» по прошлым матчам. Так, шанс начать все сначала и проявить себя появился даже у Месута Озила. Но что новый главный тренер «канониров» мог успеть сделать за такое короткое время? По пропущенным голам (27 в 18 играх) лондонцы на 12-м месте в АПЛ, а сегодня в центре обороны ожидается пара Сократис — Давид Луис (ужасный сон болельщиков «Арсенала»).

При таких проблемах сзади логично выпустить тройку Обамеянг — Ляказетт — Пепе впереди и сделать акцент на атаке. Все-таки у «Борнмута» сейчас много травмированных, и линия обороны будет неоптимальной. В последнем матче при Юнгберге «канониры» скатали унылую ничью с «Эвертоном» — вряд ли сегодня стоит ожидать такой же игры.



Голы должны быть, и в первую очередь, мы их ждем от «Арсенала». Две последние встречи «канониры» не забивали, и такое случилось впервые в сезоне. Да, «Борнмут» побеждал в этом сезоне «МЮ» и «Челси» со счетом 1:0, но сейчас потери основного состава слишком большие, не будет ни одного из 4 стартовых защитников. Первая ставка в этом матче — «Арсенал» забьет больше 1,5 гола за 1,75" в БК 1X Ставка.



Также, если посмотреть личные встречи, то как бы ни было все плохо у «Арсенала» в последние годы, но «Борнмут» они обыгрывали: в 10 последних матчах 8 побед, 1 ничья и 1 поражение. Эта статистика неплохо рифмуется с последними результатами «вишен»: одна победа и 6 поражений. Вторая ставка на сегодня — «победа “Арсенала” за 1,89».



Андрей Санталов