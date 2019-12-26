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18:01 (мск), источник: Sportmail.ru

Когда атака не может: прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл»

Игра, где не ждут много голов.

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Источник: AFP 2019

Удивительно, но к концу первого круга оба клуба находятся рядом, набрав после 18 матчей по 25 очков. От «Ньюкасла» с одной из худших атак в АПЛ ждали борьбы за выживание, но команда Стива Брюса гораздо ближе к зоне еврокубков. Такое соседство вряд ли приятно «Ман Юнайтед», от топ-4 Оле-Гуннар Сульшер отстает на 7 очков.

Футбол

Англия 2019/2020
Тур 19, 26.12.2019, 20:30

Манчестер Юнайтед-Ньюкасл Юнайтед-

Вообще команде из Манчестера в этом сезоне проще даются матчи против лидеров чемпионата, чем игры с середняками и аутсайдерами. О том, какие проблемы у «МЮ» с позиционной атакой, можно было видеть по их последней встрече с «Уотфордом». Сегодня Рэшфорду и К сильно легче не будет: Брюс наладил игру «сорок» в обороне, и это сказалось на результатах. За последние 8 туров только «Ливерпуль» и «Лестер» набрал больше очков, чем «Ньюкасл» (16).

Учитывая проблемы «Ман Юнайтед» в атаке (даже если Погба выйдет в старте) и умение «Ньюкасла» играть вторым номером, вариант с победой «МЮ» в несколько голов видится рискованным. Надежнее взять ставку «обе команды забьют — нет». В Betcity на это предлагают коэффициент 1,79.

Команда Сульшера на «Олд Траффорде» может не забить, но уж точно не проиграет. Давид Де Хеа уже сделал соперникам подарок в прошлом матче с «Уотфордом», сегодня он вряд ли будет так добр. Поэтому еще один рабочий вариант на этот матч — «Манчестер Юнайтед» не проиграет и тотал голов меньше 3,5 за 1,62".

Андрей Санталов

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