Вдогонку за «Ливерпулем»: прогноз на матч «Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити»

Последние матчи «Лестера» показали: если кто-то и догонит в этом сезоне «Ливерпуль», то только «Манчестер Сити». Да, «горожане» отстают от лидера АПЛ на 14 очков, да, шансы на борьбу за чемпионство малы, но не сдаваться же, когда впереди еще половина чемпионата? К «Вулверхэмптону» у Гвардиолы к тому же особые счеты: дома «Сити» уступил «волкам» этой осенью — пора брать реванш.

Еще немного о той игре. «Манчестер Сити» тогда пропустил несколько характерных для себя контратак: Хименес ассистировал, Траоре забивал. «Горожане» так и не забили тогда «Вулверхэмптону». В еще один сухой матч «волков» верится с трудом: слишком уж в шикарной форме сейчас находятся де Брюйне и Марез. Бельгийца, к слову, не было в первом матче этих команд. Теперь же «Сити» готов помочь и Агуэро, вернувшийся после травмы.



В последних 13 матчах «Ман Сити» пропускал минимум один гол — высокий прессинг от Гвардиолы предполагает риск, а игра защитников по-прежнему далека от идеала. «Вулверхэмптон», в свою очередь, забивает 20 матчей подряд. Отсюда первая ставка на игру — «обе забьют за 1,72» (БК Betcity). Еще один похожий вариант, но с коэффициентом повыше — «обе забьют и тотал голов больше 2,5 за 2,0».



Еще одна особенность системы Гвардиолы — мелкий тактический фол при потере мяча. Так, недавно в матче с «Арсеналом» горожане нарушили правила 24 раза. «Вулверхэмптон» тоже любит фолить, но статистика здесь за «Ман Сити» — в среднем его соперники фолят меньше 10 раз за игру. Поэтому стоит присмотреться к «победе “Ман Сити” по фолам за 1,8» (БК Betcity).



Андрей Санталов