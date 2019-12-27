Вдогонку за «Ливерпулем»: прогноз на матч «Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити»
Гвардиоле нужны победы.
Гвардиоле нужны победы.
Последние матчи «Лестера» показали: если
Еще немного о той игре. «Манчестер Сити» тогда пропустил несколько характерных для себя контратак: Хименес ассистировал, Траоре забивал. «Горожане» так и не забили тогда «Вулверхэмптону». В еще один сухой матч «волков» верится с трудом: слишком уж в шикарной форме сейчас находятся де Брюйне и Марез. Бельгийца, к слову, не было в первом матче этих команд. Теперь же «Сити» готов помочь и Агуэро, вернувшийся после травмы.
В последних 13 матчах «Ман Сити» пропускал минимум один гол — высокий прессинг от Гвардиолы предполагает риск, а игра защитников
Еще одна особенность системы Гвардиолы — мелкий тактический фол при потере мяча. Так, недавно в матче с «Арсеналом» горожане нарушили правила 24 раза. «Вулверхэмптон» тоже любит фолить, но статистика здесь за «Ман Сити» — в среднем его соперники фолят меньше 10 раз за игру. Поэтому стоит присмотреться к «победе “Ман Сити” по фолам за 1,8» (БК Betcity).
Андрей Санталов