Победа на классе: прогноз на матч «Нью-Джерси» — «Торонто»

«Торонто» в хорошем настроение ушел на праздники: команда выиграла 5 последних матчей и поднялась наконец в зону плей-офф. Вообще при новом тренере Кифе «Лифс» набирают очки в рекордном темпе и забивают больше всех в лиге. Даже в недавней перестрелке с «Каролиной» канадский клуб пропустил 6 шайб, но забросил в ответ аж 8. Во многом такая результативность связана с дуэтом Мэттьюс — Марнер, которых прежний тренер Бэбкок упорно отказывался выпускать в одном звене.



«Нью-Джерси» тоже взбодрился перед перерывом, неожиданно учинив разгром «Чикаго» (7:1). Но после обмена Холла «дьяволы» еще сильнее стали уступать по составу «Лифс», и это должно сказаться. В этом сезоне команды еще не встречались, а в прошлом все три встречи остались за «листьями». Вот и сегодня предлагаем взять «победу “Торонто” за 1,8″ в БК 1Х Ставка.



Важен и календарь: завтра “Торонто” ждет игра с соперником посерьезнее — “Рейнджерс”. Есть причина сэкономить силы и не тратить их на соперника, уступающего в классе. К тому же новый тренер “Лифс” после валидольного матча с “Каролиной” сообщил, что хоккеистам пора сделать выводы и научиться играть с преимуществом в счете. Все это намекает на более осторожный хоккей от “листьев”, поэтому вторая ставка на матч — “Торонто” не проиграет и тотал голов меньше 6,5 за 2,07» (БК Betcity).



Андрей Санталов