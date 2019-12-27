Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Вулверхэмптон Уондерерс
Манчестер Сити
01
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
3-й период
Германия U20
США U20
36
Хоккей. НХЛ
28.12
Баффало Сэйбрз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
28.12
Нью-Джерси Дэвилз
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
28.12
Нью-Йорк Рейнджерс
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
28.12
Вашингтон Кэпиталз
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
28.12
Колорадо Эвеланш
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
28.12
Нэшвилл Предаторз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
28.12
Виннипег Джетс
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
28.12
Чикаго Блэкхокс
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
28.12
Эдмонтон Ойлерз
Калгари Флэймз
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:00
Словакия U20
Казахстан U20
31
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Спартак
25
Хоккей. НХЛ
28.12
Анахайм Дакс
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
28.12
Сан-Хосе Шаркс
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
ХК Динамо
ОТ
34
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
СКА
02
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Автомобилист
Б
43
Все события
Фоторепортажи
20Как Загитова заряжала зрителей перед матчем СКА — ЦСКА. Но петербуржцев это не спасло
10«Манчестер Сити» обыграл «Лестер»
21:31 (мск), источник: Sportmail.ru

Победа на классе: прогноз на матч «Нью-Джерси» — «Торонто»

«Лифс» — самая горячая команда НХЛ прямо сейчас.

Наверх
Источник: Reuters

«Торонто» в хорошем настроение ушел на праздники: команда выиграла 5 последних матчей и поднялась наконец в зону плей-офф. Вообще при новом тренере Кифе «Лифс» набирают очки в рекордном темпе и забивают больше всех в лиге. Даже в недавней перестрелке с «Каролиной» канадский клуб пропустил 6 шайб, но забросил в ответ аж 8. Во многом такая результативность связана с дуэтом Мэттьюс — Марнер, которых прежний тренер Бэбкок упорно отказывался выпускать в одном звене.

«Нью-Джерси» тоже взбодрился перед перерывом, неожиданно учинив разгром «Чикаго» (7:1). Но после обмена Холла «дьяволы» еще сильнее стали уступать по составу «Лифс», и это должно сказаться. В этом сезоне команды еще не встречались, а в прошлом все три встречи остались за «листьями». Вот и сегодня предлагаем взять «победу “Торонто” за 1,8″ в БК 1Х Ставка.

Важен и календарь: завтра “Торонто” ждет игра с соперником посерьезнее — “Рейнджерс”. Есть причина сэкономить силы и не тратить их на соперника, уступающего в классе. К тому же новый тренер “Лифс” после валидольного матча с “Каролиной” сообщил, что хоккеистам пора сделать выводы и научиться играть с преимуществом в счете. Все это намекает на более осторожный хоккей от “листьев”, поэтому вторая ставка на матч — “Торонто” не проиграет и тотал голов меньше 6,5 за 2,07» (БК Betcity).

Андрей Санталов

    Косторная побила мировой рекорд на ЧР, но его не засчитают
    Илья Ковальчук может стать партнером Овечкина в «Вашингтоне»
    Ибрагимович прокомментировал подписание контракта с «Миланом»
    Куинтон Джексон: Когда занимаюсь сексом, думаю о Емельяненко
    «Другой бы приехал и сдался»: Тарасова оценила прокат Медведевой
    МОК может пересмотреть дела россиян, выигранные в CAS
    «Вулверхэмптон» принимает «Манчестер Сити» в АПЛ (трансляция)
    РедакцияРеклама
    МобильнаяИспользование материаловОбратная связь