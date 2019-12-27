Победа на классе: прогноз на матч «Нью-Джерси» — «Торонто»
«Лифс» — самая горячая команда НХЛ прямо сейчас.
«Лифс» — самая горячая команда НХЛ прямо сейчас.
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«Нью-Джерси» тоже взбодрился перед перерывом, неожиданно учинив разгром «Чикаго» (7:1). Но после обмена Холла «дьяволы» еще сильнее стали уступать по составу «Лифс», и это должно сказаться. В этом сезоне команды еще не встречались, а в прошлом все три встречи остались за «листьями». Вот и сегодня предлагаем взять «победу “Торонто” за 1,8″ в БК 1Х Ставка.
Важен и календарь: завтра “Торонто” ждет игра с соперником посерьезнее — “Рейнджерс”. Есть причина сэкономить силы и не тратить их на соперника, уступающего в классе. К тому же новый тренер “Лифс” после валидольного матча с “Каролиной” сообщил, что хоккеистам пора сделать выводы и научиться играть с преимуществом в счете. Все это намекает на более осторожный хоккей от “листьев”, поэтому вторая ставка на матч — “Торонто” не проиграет и тотал голов меньше 6,5 за 2,07» (БК Betcity).
Андрей Санталов