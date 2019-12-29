Реванш Лэмпарда: прогноз на матч «Арсенал» — «Челси»

Матч с «Борнмутом» показал: о выздоровлении «Арсенала» говорить еще рано. Даже в игре с соперником, заметно уступающим в классе, «канониры» слишком много позволяли создавать у своих ворот и в итоге закономерно пропустили. Да, команда Артеты отыгралась и могла даже победить (Ляказетт не забил при выходе 1 на 1), но пока все это слишком похоже на «Арсенал» последних лет.

«Челси» же продолжает лихорадить — все, как и положено, в случае с молодой командой. Между странными домашними поражениями от «Борнмута» и «Саутгемптона» уместилась классная победа над «Тоттенхэмом». Команда Лэмпарда по-прежнему занимает 4-е место в АПЛ, но конкуренты («Сперс», «Ман Юнайтед») подбираются все ближе.



Обе команды далеки от образцовой игре в обороне: «Арсенал» лишь раз не пропустил в последних 16 матчах, а «Челси» стабильно пропускает в последних 9 встречах во всех турнирах. Все это смело позволяет сделать следующую ставку: «обе забьют и тотал голов больше 2,5″. В Betcity за это предлагают 1,69.



В целом фаворитом у букмекеров в этом матче считается “Челси”, и с этим можно согласиться. У “синих” более глубокий состав (сегодня в основу вернутся Маунт и Ковачич), Лэмпард за полгода успел выстроить игру, а у его футболистов к тому же было чуть больше времени на восстановление (“Арсенал” играл на выезде). За сезон “Челси” лишь раз проиграл два матча подряд, поэтому вторая ставка на это дерби — “Челси” победит с форой 0 за 1,75».



Андрей Санталов