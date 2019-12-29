Новичок АПЛ в гостях у Гвардиолы: прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Шеффилд Юнайтед»

То, о чем так долго говорили в Англии, свершилось: чемпионской гонки больше нет. «Манчестер Сити» создал себе проблемы в матче с «Вулверхэмптоном», затем героически их преодолел, поведя 2:0 в меньшинстве, но все же пропустил в итоге три мяча. Теперь команда Гвардиолы отстает от «Ливерпуля» на 14 очков, сыграв на матч больше.



Спустя 44 часа после такого обидного поражения «горожанам» снова нужно будет выйти на поле против не самого удобного соперника. «Шеффилд Юнайтед» не проигрывает в гостях с января этого года — серия, включая матчи в чемпионшипе насчитывает 18 матчей. В АПЛ «клинки» не знают поражений уже в 9 выездных встречах — это объясняет удивительное для новичка лиги 7-е место после первого круга.



Сложно предсказать, с каким настроем выйдет на матч команда Гвардиолы, но два матча подряд «горожане» в этом сезоне еще не проигрывали. Добавим к этому общую усталость футболистов обеих команд и получим вот такую ставку: «Манчестер Сити» не проиграет и тотал голов меньше 3,5 за 1,88".



Отдельно хочется отметить восстановившегося от травмы Агуэро. Серхио вышел в основе на матч с «Вулверхэмптоном», но вынужден был замениться в начале игры из-за удаления Эдерсона. Сегодня аргентинец явно будет настроен проявить себя больше обычного, к тому же на «Этихад Стэдиум» он очень хорош: 9 голов в этом сезоне. Поэтому есть смысл присмотреться к ставке «Агуэро забьет за 1,74» (БК Winline).



Андрей Санталов