Молодежка должна выйти в плей-офф: прогноз на матч Россия — Германия
Это даже не обсуждается.
Это даже не обсуждается.
Вчерашние матчи на МЧМ-2020 в группе B упростили все расклады для сборной России: для выхода в
Германия очень неплохо играла с Канадой и вполне могла зацепиться за очки в этом матче, но канадцев подтащил вратарь. Сегодня немцы тоже окажут сопротивление, но сколько у них осталось сил на второй матч подряд с сильным соперником?
Важность матча обычно предполагает небольшое количество заброшенных шайб — небольшое по меркам молодежного хоккея, конечно. Из этих слагаемых — вера в победу российской сборной и осторожный хоккей — и получаем вот такую ставку: «Россия победит и тотал голов меньше 7,5 за 1,8» (1X Ставка).
Андрей Санталов