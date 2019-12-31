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13:33 (мск), источник: Sportmail.ru

Молодежка должна выйти в плей-офф: прогноз на матч Россия — Германия

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Источник: РИА "Новости"

Вчерашние матчи на МЧМ-2020 в группе B упростили все расклады для сборной России: для выхода в плей-офф команду Брагина устроит только победа над Германией. Разгром Канады принес пока единственные три очка на турнире, и первое место в группе уже вне досягаемости. В то же время победа над Германией и поражение Чехии в матче с Канадой позволит России занять 3-е место и избежать возможной встречи со Швецией в ¼ финала.

Германия очень неплохо играла с Канадой и вполне могла зацепиться за очки в этом матче, но канадцев подтащил вратарь. Сегодня немцы тоже окажут сопротивление, но сколько у них осталось сил на второй матч подряд с сильным соперником?

Важность матча обычно предполагает небольшое количество заброшенных шайб — небольшое по меркам молодежного хоккея, конечно. Из этих слагаемых — вера в победу российской сборной и осторожный хоккей — и получаем вот такую ставку: «Россия победит и тотал голов меньше 7,5 за 1,8» (1X Ставка).

Андрей Санталов

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