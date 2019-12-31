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15:46 (мск), источник: Sportmail.ru

Даже хорошим командам нужен отдых: прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Эвертон»

Анчелотти в гостях у Гвардиолы.

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Источник: AP 2019

«Манчестер Сити» провел в конце декабря два изматывающих матча, Гвардиола менял в них лишь вратаря (вынужденно) и защитников. Де Брюйне, Стерлинг и Марез жгли в обеих встречах, но и их физические возможности небезграничны. Очень вероятно, что и среди полузащитников будет проведена ротация — устраивать погоню за «Ливерпулем» все равно уже слишком поздно.

«Эвертон» начал с двух побед при Анчелотти, но и здесь многое решает календарь. 5 января «ирискам» играть против «Ливерпуля» в Кубке Англии — есть ли смысл тратить силы (тоже небезграничные) всех основных футболистов перед дерби? Ответы на вопросы по составам мы получим только за час до игры, но по идее основа у «Ман Сити» и «Эвертона» будет неоптимальная.

При таких вводных данных мало верится в голевую перестрелку в этом матче. Комбинированная ставка сыграла в прошлой встрече «горожан», предлагаем взять ее и в этот раз. «Манчестер Сити» не проиграет и тотал голов меньше 3,5 за 2,23" в Betcity. Если хотите подстраховаться, возьмите такую же ставку, только тотал голов меньше 4,5 — за нее дают 1,55.

Андрей Санталов

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