Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
2-й период
Швеция U20
Словакия U20
40
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
2-й период
Россия U20
Германия U20
40
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:00
Финляндия U20
Швейцария U20
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:00
Канада U20
Чехия U20
Хоккей. НХЛ
21:00
Нью-Джерси Дэвилз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
21:00
Вашингтон Кэпиталз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
23:00
Вегас Голден Найтс
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
2020
Миннесота Уайлд
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
2020
Баффало Сэйбрз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
2020
Каролина Харрикейнз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
2020
Коламбус Блю Джэкетс
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
2020
Детройт Ред Уингз
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
2020
Колорадо Эвеланш
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
2020
Лос-Анджелес Кингз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
2020
Калгари Флэймз
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
2020
Эдмонтон Ойлерз
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
2020
Аризона Койотс
Сент-Луис Блюз
Все события
Фоторепортажи
11Российские хоккеисты проиграли американцам на молодежном ЧМ
7Российская молодежка разгромила Канаду на ЧМ
16:54 (мск), источник: Sportmail.ru

Новогоднее угощение: прогноз на матч «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»

Встреча клубов с приставкой топ.

Наверх
Источник: AFP 2019

«Арсенал» в первом тайме с «Челси» показал, что начинает меняться к лучшему, но сил на все 90 минут у «канониров» пока не хватает. После досадного поражения это признал и новый главный тренер Артета. В обороне у лондонцев по-прежнему все печально, а вратарь Лено допускает детские ошибки. Неудивительно, что «Арсенал» выиграли лишь 1 из 12 последних матчей в АПЛ.

«Манчестер Юнайтед» может быть доволен декабрем: только одно поражение в 9 матчах приблизило команду на расстояние 4 очков от зоны Лиги чемпионов. Манкунианцам откровенно не удалась лишь игра с «Уотфордом», хотя и там голевые моменты получалось создавать.

«Арсенал» в последних 4 матчах на «Эмирейтс» стабильно пробивал тотал 2,5 голов и больше, при этом пропуская минимум по два мяча. Учитывая форму Рэшфорда и Марсьяля и их оппонентов Луиза и Мустафи, хочется взять такую ставку: «Манчестер Юнайтед» не проиграет и тотал голов больше 2,5 за 2,7" (Betcity).

Также стоит отметить, что футболисты обеих команд любят хватать карточки. В 4 последних матчах «Арсенала» было 27 предупреждений, а у «Ман Юнайтед» за этот же отрезок — 18. Главный судья Крис Кавана обычно дает 3,3 карточки за игру, но матчи между топ-командами (пусть сейчас этот статус и сомнителен) часто проходят на повышенных тонах, поэтому ждем в этой встрече «тотал желтых карточек 4,5 и больше за 1,85» (Betcity). Кстати, в матче первого круга было 6 предупреждений.

Андрей Санталов

    Россияне заняли весь пьедестал в гонке на 15 км на «Тур де Ски»
    Объявлен состав сборной России на январские этапы КМ по биатлону
    Федору Емельяненко напомнили о неспортивных боях
    Президент «Ростова» выступил с заявлением к болельщикам клуба
    Тутберидзе рассказала, почему не стала тренером своей дочери
    Сборная Канады в рекордный раз выиграла Кубок Шпенглера
    Российский шахматист поднялся на четвертое место в рейтинге FIDE
    РедакцияРеклама
    МобильнаяИспользование материаловОбратная связь