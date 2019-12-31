Новогоднее угощение: прогноз на матч «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»

«Арсенал» в первом тайме с «Челси» показал, что начинает меняться к лучшему, но сил на все 90 минут у «канониров» пока не хватает. После досадного поражения это признал и новый главный тренер Артета. В обороне у лондонцев по-прежнему все печально, а вратарь Лено допускает детские ошибки. Неудивительно, что «Арсенал» выиграли лишь 1 из 12 последних матчей в АПЛ.



«Манчестер Юнайтед» может быть доволен декабрем: только одно поражение в 9 матчах приблизило команду на расстояние 4 очков от зоны Лиги чемпионов. Манкунианцам откровенно не удалась лишь игра с «Уотфордом», хотя и там голевые моменты получалось создавать.



«Арсенал» в последних 4 матчах на «Эмирейтс» стабильно пробивал тотал 2,5 голов и больше, при этом пропуская минимум по два мяча. Учитывая форму Рэшфорда и Марсьяля и их оппонентов Луиза и Мустафи, хочется взять такую ставку: «Манчестер Юнайтед» не проиграет и тотал голов больше 2,5 за 2,7" (Betcity).



Также стоит отметить, что футболисты обеих команд любят хватать карточки. В 4 последних матчах «Арсенала» было 27 предупреждений, а у «Ман Юнайтед» за этот же отрезок — 18. Главный судья Крис Кавана обычно дает 3,3 карточки за игру, но матчи между топ-командами (пусть сейчас этот статус и сомнителен) часто проходят на повышенных тонах, поэтому ждем в этой встрече «тотал желтых карточек 4,5 и больше за 1,85» (Betcity). Кстати, в матче первого круга было 6 предупреждений.



Андрей Санталов