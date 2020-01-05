Новая дуэль Клоппа и Анчелотти: прогноз на матч «Ливерпуль» — «Эвертон»

«Ливерпуль» мощно провел Boxing Day, выиграв все три матча, и планирует сегодня продлить победную серию. Атакующее трио Мане — Фирмино — Салах выходило в старте во всех встречах после Рождества, так что Клопп может дать отдохнуть кому-то из них. Шанс напомнить о себе должен получить Ориги, тем более что он забивал «Эвертону» 5 раз в 6 матчах. Четверка защитников «Ливерпуля» также провела все три игры недавно, здесь тоже стоит ждать изменений. Но Клопп прекрасно понимает важность победы в дерби, поэтому должен выставить соответствующий состав.



«Эвертон» при Анчелотти проиграл только «Манчестер Сити», но как раз этот матч и показал, что проблем в обороне у «ирисок» еще много. В то же время для итальянского тренера это будет первое мерсисайдское дерби, и стартовый состав «Эвертона» ожидается близким к оптимальному. Анчелотти уже обыгрывал Клоппа в этом сезоне, но это было еще с «Наполи».



Месяц назад «Ливерпуль» не испытал никаких проблем в дерби — спокойная победа 5:2, приблизившая тогдашнего тренера «ирисок» Силву к увольнению. Учитывая насыщенный график команды Клоппа в первой части сезона, ничья и последующая переигровка ей ни к чему. Поэтому стоит взять «победу Ливерпуля» за 2,30" — именно столько дают в БК Winline. Вариант с подстраховкой — «победа “Ливерпуля” с форой 0 за 1,63» тоже неплох.



Андрей Санталов