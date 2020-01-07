Овечкин прокачает статистику: прогноз на матч «Вашингтон» — «Оттава»
Лидер НХЛ встречается с аутсайдером.
Лидер НХЛ встречается с аутсайдером.
«Вашингтон» едва не проиграл аутсайдеру Западной конференции: 2:4 за минуту до конца в матче с «Сан-Хосе» чудесным образом превратили в победу 5:4 в овертайме. Теперь «столичным» предстоит сыграть с аутсайдером Восточной конференции, и здесь хозяева не должны расслабиться раньше времени. «Кэпиталс»
«Оттава» неплохо начала сезон, набрав 50% очков в первых 23 встречах. Но затем у команды ожидаемо начался спад,
Терять очки «Вашингтону» в матче с такой «Оттавой» совсем непозволительно, особенно играя дома. Поэтому наш выбор в этой встрече — «победа “Вашингтона” с форой -1 за 1,66» в БК Betcity.
Еще один выбор в этом матче — «Овечкин забьет за 1,95» (Betcity). Александр Великий в конце декабря перешел на график один гол в двух играх. Во встрече с «Сан-Хосе» капитан «Вашингтона» отмолчался (как и все первое звено) — пора забивать «Оттаве». Пока у Овечкина 24 шайбы в 43 играх, шанс выбить классический полтинник в этом сезоне еще есть.
Андрей Санталов