Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида Пантерз
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси Дэвилз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Рейнджерс
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон Кэпиталз
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина Харрикейнз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
03:30
Детройт Ред Уингз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис Блюз
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл Предаторз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго Блэкхокс
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас Голден Найтс
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм Дакс
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. КХЛ
7.01
Ак Барс
Металлург Мг
20
Хоккей. КХЛ
7.01
Торпедо
Адмирал
12
Хоккей. КХЛ
7.01
ХК Динамо
Амур
42
Хоккей. КХЛ
7.01
Спартак
СКА
31
Хоккей. КХЛ
7.01
Сочи
Трактор
02
Хоккей. КХЛ
7.01
Динамо Мн
Куньлунь
15
Хоккей. КХЛ
7.01
Автомобилист
Сибирь
ОТ
34
Все события
Фоторепортажи
10Большунов выиграл гонку преследования на «Тур де Ски»
11Сборная России стала серебряным призером МЧМ
7 января, источник: Sportmail.ru

На что поставить в матче «Торонто» — «Портленд»

Прогноз на игру в НБА.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Торонто» неплохо справляется без травмированных игроков стартовой пятерки: 5 побед в 9 матчах без Сиакама, Газоля и Пауэлла. «Рэпторс» в недавней игре с «Бруклином» дали сопернику фору в 11 очков, а затем уверенно выиграли 121:102.

«Портленд» пока идет на 10-м месте в Западной конференции, и шансы на попадание в итоговую восьмерку есть. Но у команды очень плохая статистика против клубов, которые побеждают чаще, чем проигрывают: в 16 матчах с такими соперниками «Трэйл Блэйзерс» выиграли лишь три раза. Вот и недавно «Портленд» уступил «Майами», вышедшего без своего лучшего игрока Батлера.

У «Торонто» под вопросом участие в матче ван Влита, досрочно закончившего встречу с «Бруклином» из-за повреждения. но «Рэпторс» не привыкать играть без кого-то из своих лидеров. «Портленд» также может выйти без Макколлума, пропустившего игру с «Майами».

Букмекеры считают шансы на победу команд почти равными, но, учитывая, что матч пройдет в Канаде, и то, как «Рэпторс» играют в обороне, фаворитом встречи все-таки должен быть чемпион НБА. Поэтому берем здесь «победу “Торонто” за 1,94 с учетом овертайма» в 1X Ставка.

Андрей Санталов

Нулевая премьера Златана и первый хет-трик Роналду в серии А
Ларионов обвинил МХЛ в коррупции и прошелся по «Матч ТВ»
Ужас Клебо продолжается. Большунов может забрать Кубок мира
Зверский дебют Ковальчука. Лупил соперников, отдал голевой пас
«Спартак» обыграл СКА дома впервые за семь лет в матчах КХЛ
Шарапова проиграла 53-й ракетке мира
Павел Дацюк пропустит Матч звезд КХЛ в Москве
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь