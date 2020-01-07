На что поставить в матче «Торонто» — «Портленд»

«Торонто» неплохо справляется без травмированных игроков стартовой пятерки: 5 побед в 9 матчах без Сиакама, Газоля и Пауэлла. «Рэпторс» в недавней игре с «Бруклином» дали сопернику фору в 11 очков, а затем уверенно выиграли 121:102.



«Портленд» пока идет на 10-м месте в Западной конференции, и шансы на попадание в итоговую восьмерку есть. Но у команды очень плохая статистика против клубов, которые побеждают чаще, чем проигрывают: в 16 матчах с такими соперниками «Трэйл Блэйзерс» выиграли лишь три раза. Вот и недавно «Портленд» уступил «Майами», вышедшего без своего лучшего игрока Батлера.



У «Торонто» под вопросом участие в матче ван Влита, досрочно закончившего встречу с «Бруклином» из-за повреждения. но «Рэпторс» не привыкать играть без кого-то из своих лидеров. «Портленд» также может выйти без Макколлума, пропустившего игру с «Майами».



Букмекеры считают шансы на победу команд почти равными, но, учитывая, что матч пройдет в Канаде, и то, как «Рэпторс» играют в обороне, фаворитом встречи все-таки должен быть чемпион НБА. Поэтому берем здесь «победу “Торонто” за 1,94 с учетом овертайма» в 1X Ставка.



Андрей Санталов