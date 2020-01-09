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17:34 (мск), источник: Sportmail.ru

Эту команду не спасет и Ковальчук: прогноз на матч «Монреаль» — «Эдмонтон»

Встреча двух канадских клубов со славным прошлым.

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Источник: AFP 2019

У «Монреаля» все плохо. Похоже, команда окончательно распрощалась с шансам на плей-офф в этом сезоне, проиграв недавно «Виннипегу» и худшему (!) клубу НХЛ «Детройту». Всего у «Канадиенс» 7 поражений подряд, и 9 очков отставания от 8-го места в Восточной конференции. Посредственный сезон проводит самый дорогой вратарь лиги Прайс, а из-за травм команда лишилась Галлахера, Друэна, Армии и Байрона.

Собственно, так Ковальчук и оказался в «Монреале»: нужно было заменить выбывших из-за травм форвардов. У Ильи пока 3 передачи в двух матчах, но обе встречи его новая команда проиграла. Все идет к тому, что к дедлайну российского хоккеиста обменяют в новый клуб.

«Эдмонтон» залихорадило в декабре, но команда все же вернулась на третье место в своем дивизионе. Особенно хороши были недавние гостевые победы над топ-клубами с Востока: «Бостоном» (4:1) и «Торонто» (6:4). «Ойлерс» достаточно много пропускают (3,133 за матч), но их спасают спецбригады большинства (1-е место в НХЛ) и меньшинства (5-е место).

«Эдмонтон» после победы над «Торонто» имел на один день отдыха больше, чем «Монреаль», это тоже фактор в пользу гостей. Макдэвид и Драйзатль после шоу в Торонто должны проявить себя и в мекке хоккея, поэтому наш выбор — «победа “Эдмонтона” с форой 0 за 2,2» в Бк Betcity.

Андрей Санталов

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