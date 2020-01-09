Эту команду не спасет и Ковальчук: прогноз на матч «Монреаль» — «Эдмонтон»
Встреча двух канадских клубов со славным прошлым.
Встреча двух канадских клубов со славным прошлым.
У «Монреаля» все плохо. Похоже, команда окончательно распрощалась с шансам на
Собственно, так Ковальчук и оказался в «Монреале»: нужно было заменить выбывших
«Эдмонтон» залихорадило в декабре, но команда все же вернулась на третье место в своем дивизионе. Особенно хороши были недавние гостевые победы над
«Эдмонтон» после победы над «Торонто» имел на один день отдыха больше, чем «Монреаль», это тоже фактор в пользу гостей. Макдэвид и Драйзатль после шоу в Торонто должны проявить себя и в мекке хоккея, поэтому наш выбор — «победа “Эдмонтона” с форой 0 за 2,2» в Бк Betcity.
Андрей Санталов