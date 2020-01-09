Кучеров продлит победную серию: прогноз на матч «Тампа-Бэй» — «Аризона»
Встреча одних из лучших команд НХЛ.
Встреча одних из лучших команд НХЛ.
«Тампа-Бэй»
«Аризона» не перестает удивлять в этом сезоне. Команда со скромным бюджетом возглавляет Тихоокеанский дивизион, опережая более мощные на бумаге «Вегас» и «Эдмонтон». «Койоты» выиграли в 4 последних встречах, но шансы продолжить эту серию у них сегодня невысоки. Под вопросом участие в этом матче двух основных вратарей Кюмпера и Раанты. 23-летний Хилл справился с «Флоридой», но потащит ли он против Кучерова и Ко?
Лидеры «Тампы», кстати, хороши в последних матчах, Кучеров уже вошел в топ-13 бомбардиров НХЛ, набрав 47 очков в 41 игре. Несильно отстают от него Стэмкос и защитник Хедман — у них 42 и 40 очков. А вратарь Василевский недавно одержал 20-ю победу в сезоне.
Несмотря на хорошую игру «Аризоны» в последнее время, шансы «Лайтнинг»
Андрей Санталов