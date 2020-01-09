Кучеров продлит победную серию: прогноз на матч «Тампа-Бэй» — «Аризона»

«Тампа-Бэй» наконец-то заиграл в свою силу. После тяжелого начала сезона команда даже не входила в первую восьмерку на Востоке, но теперь все встало на свои места: 8 побед подряд, и «Лайтнинг» уже готовы побороться за первое место в дивизионе с «Бостоном» — разрыв по потерянным очкам сократился до трех. Особенно впечатлил недавний разгром «Ванкувера» — 9:2!



«Аризона» не перестает удивлять в этом сезоне. Команда со скромным бюджетом возглавляет Тихоокеанский дивизион, опережая более мощные на бумаге «Вегас» и «Эдмонтон». «Койоты» выиграли в 4 последних встречах, но шансы продолжить эту серию у них сегодня невысоки. Под вопросом участие в этом матче двух основных вратарей Кюмпера и Раанты. 23-летний Хилл справился с «Флоридой», но потащит ли он против Кучерова и Ко?



Лидеры «Тампы», кстати, хороши в последних матчах, Кучеров уже вошел в топ-13 бомбардиров НХЛ, набрав 47 очков в 41 игре. Несильно отстают от него Стэмкос и защитник Хедман — у них 42 и 40 очков. А вратарь Василевский недавно одержал 20-ю победу в сезоне.



Несмотря на хорошую игру «Аризоны» в последнее время, шансы «Лайтнинг» все-таки выше из-за проблем соперника с вратарями. Вариант с «победой “Тампа-Бэй” в основное время» смотрится хорошо. В БК 1Х Ставка на это дают коэффициент 1,84.



Андрей Санталов