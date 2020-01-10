Мойес будет спасаться от вылета любой ценой. Прогноз на матч «Шеффилд» — «Вест Хэм»
Будет много желтых карточек.
Будет много желтых карточек.
22-й тур английской
Для любителей ставок попроще мы порекомендуем поболеть за хозяев поля и поставить на победу «Шеффилда» за 2.05 в БК «Марафон». «Шеффилд» хорошо играет дома против аутсайдеров, а два последних поражения были допущены в играх против «Ливерпуля» и «Манчестер Сити». Эффект от назначения нового тренера проходит быстро, а у «Вест Хэма»
Если не хочется гадать на результате, то можно взять вариант посложнее и сыграть на жёлтых карточках. Логика такова: «Шеффилд» и «Вест Хэм» входят в топ-9 по числу предупреждений в АПЛ. Игроки «Шеффилда» получают по 1.9 жёлтых карточки за игру, у «Вест Хэма» чуть побольше — 2.1 карточки за игру. Итого в среднем по 4 предупреждения на двоих.
Игру обслуживает Майкл Оливер. Его показатель в АПЛ — 3.4 жёлтых карточки за игру. «Шеффилд» он ещё не судил, а вот на матчах «Вест Хэма» работал дважды и оба раза не показывал игрокам этой команды меньше трёх предупреждений. Возьмём осторожно — тотал больше 3.5 жёлтых карточки за игру за 1.77 в БК Winline.
Станислав Рынкевич