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15:26 (мск), источник: Sportmail.ru

Мойес будет спасаться от вылета любой ценой. Прогноз на матч «Шеффилд» — «Вест Хэм»

Будет много желтых карточек.

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Источник: AFP 2019
Футбол

Англия 2019/2020
Тур 22, 10.01.2020, 23:00

Шеффилд Юнайтед-Вест Хэм Юнайтед-

22-й тур английской премьер-лиги открывает игра с не самой яркой афишей. Проигравший две последних игры «Шеффилд» принимает плетущийся на 16-м месте «Вест Хэм». «Молотобойцев» недавно возглавил Дэвид Мойес, и команда отреагировала на смену тренера убедительным разгромом «Борнмута» со счетом 4:0.

Для любителей ставок попроще мы порекомендуем поболеть за хозяев поля и поставить на победу «Шеффилда» за 2.05 в БК «Марафон». «Шеффилд» хорошо играет дома против аутсайдеров, а два последних поражения были допущены в играх против «Ливерпуля» и «Манчестер Сити». Эффект от назначения нового тренера проходит быстро, а у «Вест Хэма» всё-таки очень много проблем.

Если не хочется гадать на результате, то можно взять вариант посложнее и сыграть на жёлтых карточках. Логика такова: «Шеффилд» и «Вест Хэм» входят в топ-9 по числу предупреждений в АПЛ. Игроки «Шеффилда» получают по 1.9 жёлтых карточки за игру, у «Вест Хэма» чуть побольше — 2.1 карточки за игру. Итого в среднем по 4 предупреждения на двоих.

Игру обслуживает Майкл Оливер. Его показатель в АПЛ — 3.4 жёлтых карточки за игру. «Шеффилд» он ещё не судил, а вот на матчах «Вест Хэма» работал дважды и оба раза не показывал игрокам этой команды меньше трёх предупреждений. Возьмём осторожно — тотал больше 3.5 жёлтых карточки за игру за 1.77 в БК Winline.

Станислав Рынкевич

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