Сарри не отпустит «Интер» Конте: прогноз на матч «Рома» — «Ювентус»
Битва двух
Битва двух
«Ювентус» в хорошем настроении вернулся с короткого зимнего сбора и разгромил «Кальяри» 4:0. 34-летний Роналду окончательно успокоил критиков, сделав
«Рома» после рождественского перерыва была не так успешна: домашнее поражение от «Торино» (0:2) прервало 7-матчевую беспроигрышную серию римлян. Команду Фонсеки тогда подвела реализация: из 31 удара по воротам лишь 7 пришлись в створ. Несмотря на травмы некоторых футболистов, включая Мхитаряна и Клюйверта, «Рома» в шаге от зоны Лиги чемпионов.
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И все же сложно представить, что Роналду и Ко проиграют в ситуации, когда до первого места в таблице рукой подать. Оптимальный вариант — взять «победу “Ювентуса” с форой 0 за 1,6″ в БК Winline. Еще одна ставка, выглядящая надежно — “Ювентус” не проиграет и тотал голов меньше 4,5 за 1,62» (Betcity). В этом сезоне у команды Сарри еще не было матчей в гостях, где было бы забито больше 4 мячей.
Андрей Санталов