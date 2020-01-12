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17:26 (мск), источник: Sportmail.ru

Сарри не отпустит «Интер» Конте: прогноз на матч «Рома» — «Ювентус»

Битва двух топ-клубов.

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Источник: Reuters

«Ювентус» в хорошем настроении вернулся с короткого зимнего сбора и разгромил «Кальяри» 4:0. 34-летний Роналду окончательно успокоил критиков, сделав хет-трик, теперь у португальца 10 голов в 7 последних матчах. После вчерашней ничьей «Интера» команда Сарри получила шанс наконец-то обогнать главного конкурента.

«Рома» после рождественского перерыва была не так успешна: домашнее поражение от «Торино» (0:2) прервало 7-матчевую беспроигрышную серию римлян. Команду Фонсеки тогда подвела реализация: из 31 удара по воротам лишь 7 пришлись в створ. Несмотря на травмы некоторых футболистов, включая Мхитаряна и Клюйверта, «Рома» в шаге от зоны Лиги чемпионов.

У «Юве» сегодня может пропустить встречу Игуаин из-за повреждения ноги, но на атаке это не должно сильно сказаться: ожидается, что его заменит соотечественник Дибала. Чемпиона Италии больше может тревожить грустная статистика выездных матчей против «Ромы». Последний раз «Старая синьора» выигрывала в Риме в мае 2014 года.

И все же сложно представить, что Роналду и Ко проиграют в ситуации, когда до первого места в таблице рукой подать. Оптимальный вариант — взять «победу “Ювентуса” с форой 0 за 1,6″ в БК Winline. Еще одна ставка, выглядящая надежно — “Ювентус” не проиграет и тотал голов меньше 4,5 за 1,62» (Betcity). В этом сезоне у команды Сарри еще не было матчей в гостях, где было бы забито больше 4 мячей.

Андрей Санталов

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