Встреча двух неудачников: прогноз на матч «Портленд» — «Шарлотт»
Расклад на матч НБА.
Расклад на матч НБА.
«Портленд» рассчитывал сделать шаг вперед после выхода в финал Западной конференции в прошлом сезоне, но по факту команда даже не в зоне в
«Шарлотт» занимает 9-е место на Востоке, но так же, как и «Портленд», переживает кризис: сегодня «Хорнетс» проиграли «Финиксу», это 4-е поражение подряд и 10-е в 12 играх. Для «Шарлотт» этот матч будет вторым за два дня, кроме того, выезд в Портленд для команды Майкла Джордана исторически несчастливый: здесь она проиграла 11 последних встреч.
«Портленду» скоро предстоит серия непростых матчей на выезде с «Хьюстоном», «Далласом» и «Оклахомой». При таком календаре домашний матч с середняком Востока Лиллард и Ко обязаны брать. К тому же у «Блэйзерс» сегодня должен вернуться в строй один из лидеров команды Уайтсайд, пропускавший игру с «Милуоки»
Чистую победу «Портленда» не имеет смысла брать
Андрей Санталов