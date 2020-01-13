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17:50 (мск), источник: Sportmail.ru

Встреча двух неудачников: прогноз на матч «Портленд» — «Шарлотт»

Расклад на матч НБА.

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Источник: AFP 2020

«Портленд» рассчитывал сделать шаг вперед после выхода в финал Западной конференции в прошлом сезоне, но по факту команда даже не в зоне в плей-офф после 40 матчей. За неожиданной победой над «Торонто» последовало «логичное» поражение от «Милуоки» — уже восьмое в 10 последних матчах.

«Шарлотт» занимает 9-е место на Востоке, но так же, как и «Портленд», переживает кризис: сегодня «Хорнетс» проиграли «Финиксу», это 4-е поражение подряд и 10-е в 12 играх. Для «Шарлотт» этот матч будет вторым за два дня, кроме того, выезд в Портленд для команды Майкла Джордана исторически несчастливый: здесь она проиграла 11 последних встреч.

«Портленду» скоро предстоит серия непростых матчей на выезде с «Хьюстоном», «Далласом» и «Оклахомой». При таком календаре домашний матч с середняком Востока Лиллард и Ко обязаны брать. К тому же у «Блэйзерс» сегодня должен вернуться в строй один из лидеров команды Уайтсайд, пропускавший игру с «Милуоки» из-за болезни.

Чистую победу «Портленда» не имеет смысла брать из-за слишком низкого коэффициента (1,3). А вот вариант с форой — самое оно. Из 4 последних поражений у «Шарлотт» три были с разницей в 8−9 очков. Исключение — матч с уставшим «Торонто». Поэтому сегодня вполне можно взять «победу “Портленда” с форой -8 за 1,88» в БК 1X Ставка.

Андрей Санталов

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