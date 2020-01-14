Команда Кучерова начнет новую победную серию: прогноз на матч «Тампа-Бэй» — «Лос-Анджелес»
Самая очевидная ставка дня.
Самая очевидная ставка дня.
«Тампа-Бэй» не смог установить новый клубный рекорд по победам, остановившись на 10 подряд, но это единственная плохая новость за последнее время. Вдобавок к локальным командным успехам, пришли и индивидуальные: Василевский признан первой звездой недели в НХЛ и поедет на Матч всех звезд.
«Лос-Анджелес» давно расстался с мечтой о попадании в
У «Лос-Анджелеса» явная проблема с результативностью — по заброшенным шайбам он на 28-м месте в лиге, что четко коррелирует с игрой в большинстве — 27-е место в лиге. А в воротах «Тампы» сегодня ожидается отдохнувший Василевский, который две последние игры провел на ноль.
При таких раскладах хоккеисты «Лайтнинг» должны уверенно выигрывать. Возьмем здесь аккуратную ставку «Тампа-Бэй» победит с форой -1 за 1,73" в БК Betcity.
Андрей Санталов