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19:10 (мск), источник: Sportmail.ru

Команда Кучерова начнет новую победную серию: прогноз на матч «Тампа-Бэй» — «Лос-Анджелес»

Самая очевидная ставка дня.

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Источник: AP 2020

«Тампа-Бэй» не смог установить новый клубный рекорд по победам, остановившись на 10 подряд, но это единственная плохая новость за последнее время. Вдобавок к локальным командным успехам, пришли и индивидуальные: Василевский признан первой звездой недели в НХЛ и поедет на Матч всех звезд.

Хоккей

НХЛ 2019-2020
Неделя 17, 15.01.2020, 3:00

Тампа-Бэй Лайтнинг-Лос-Анджелес Кингз-

«Лос-Анджелес» давно расстался с мечтой о попадании в плей-офф в этом сезоне и занят расчисткой места в составе. С Ковальчуком «короли» уже расстались, теперь они готовы обменять еще несколько своих игроков. Это выездное турне команда из Калифорнии начала с победы над «Вегасом», но затем ожидаемо уступила «Каролине» — 4 поражения в последних 5 матчах.

У «Лос-Анджелеса» явная проблема с результативностью — по заброшенным шайбам он на 28-м месте в лиге, что четко коррелирует с игрой в большинстве — 27-е место в лиге. А в воротах «Тампы» сегодня ожидается отдохнувший Василевский, который две последние игры провел на ноль.

При таких раскладах хоккеисты «Лайтнинг» должны уверенно выигрывать. Возьмем здесь аккуратную ставку «Тампа-Бэй» победит с форой -1 за 1,73" в БК Betcity.

Андрей Санталов

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