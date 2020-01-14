Команда Кучерова начнет новую победную серию: прогноз на матч «Тампа-Бэй» — «Лос-Анджелес»

«Лос-Анджелес» давно расстался с мечтой о попадании в плей-офф в этом сезоне и занят расчисткой места в составе. С Ковальчуком «короли» уже расстались, теперь они готовы обменять еще несколько своих игроков. Это выездное турне команда из Калифорнии начала с победы над «Вегасом», но затем ожидаемо уступила «Каролине» — 4 поражения в последних 5 матчах.



У «Лос-Анджелеса» явная проблема с результативностью — по заброшенным шайбам он на 28-м месте в лиге, что четко коррелирует с игрой в большинстве — 27-е место в лиге. А в воротах «Тампы» сегодня ожидается отдохнувший Василевский, который две последние игры провел на ноль.



При таких раскладах хоккеисты «Лайтнинг» должны уверенно выигрывать. Возьмем здесь аккуратную ставку «Тампа-Бэй» победит с форой -1 за 1,73" в БК Betcity.



Андрей Санталов