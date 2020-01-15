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17:13 (мск), источник: Sportmail.ru

Время экономить силы: прогноз на матч «Ювентус» — «Удинезе»

Роналду может отдохнуть.

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Источник: AP 2020

Интересно, насколько Кубок Италии нужен «Ювентусу». В чемпионате команда Сарри только недавно вернулась на первое место, но «Интер», конечно, так просто не сдастся. А впереди еще и матчи Лиги чемпионов, к которым тоже нужно подойти в форме. Все намекает на то, что сегодня «Старая синьора» выйдет не в оптимальном составе. Хотя все равно будет фаворитом.

«Удинезе» месяц назад встречался с «Юве» и уступил 1:3. Но три последних матча в серии А фриульцы выиграли и приехали в Турин в хорошем настроении. Интересно, что и.о. главного тренера «Удинезе» Готти еще в прошлом сезоне работал помощником Сарри в «Челси», но вот в «Ювентус» Маурицио его не взял.

Даже неосновным составом «Юве» должен проходить «Удинезе», но не факт, что тут будет разгромная победа, как на это намекают котировки букмекеров. Чемпион Италии редко играет на ноль в этом сезоне, а фриульцы забивали в двух последних матчах в Турине. Предлагаем сегодня сыграть на этом и взять ставку «Обе забьют за 2,05» в БК Winline.

Андрей Санталов

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