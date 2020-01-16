Команду Шведа ждет злой соперник: прогноз на матч «Химки» — «Реал»

Два дня назад «Химки» уступили «Валенсии», это поражение стало 4-м подряд в Евролиге. Вообще дела у подмосковной команды идут так себе в последнее время: 2 победы в 8 и матчах. Да, 10 дней назад был обыгран ЦСКА, но были и провалы с «Локомотивом-Кубанью» и «Зенитом’в лиге ВТБ. А с «Валенсией» еще не пошли трехочковые у лидера «Химок» Шведа — лишь 2 точных броска из 11.



«Реал» прервал мощную победную серию из 13 матчей, проиграв в Москве ЦСКА. Армейцы смогли закрыть нападение испанцев, дав им набрать всего 55 очков. Но вряд ли атака «Реала» позволит проделать с собой то же самое во втором матче подряд. Тем более «Химки» — удобный соперник для мадридцев. Первая встреча в этом сезоне завершилась разгромом российской команды — 104:76, Шведу тогда дали набрать только 12 очков. А год назад «Реал» выиграл в Мытищах 100:75.



Соперники хорошо знают друг друга, особенно тот факт, что вся игра «Химок» выстроена вокруг Шведа. Испанцы уже успешно закрывали российского снайпера, поэтому и сегодня являются фаворитами встречи. Согласимся с букмекерами и возьмем «победу «Реала» с форой -4,5 за 1,83» в БК 1Х Ставка.



Андрей Санталов