Еще один шаг к чемпионству: прогноз на матч «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»

Источник: Reuters

«Ливерпуль» после вчерашней осечки «Ман Сити» все комфортнее чувствует себя на пути к первому чемпионскому титулу за 30 лет. Мерсисайдцы при таком отрыве от преследователей могут оформить победу в АПЛ к апрелю и сконцентрироваться на Лиге чемпионов. Нынешняя серия «Ливерпуля» без поражений в чемпионате Англии достигла 38 матчей, особенно впечатляет статистика на «Энфилде»: 18 побед подряд.

«Манчестер Юнайтед» — единственная команда, отнявшая очки у подопечных Клоппа в этом сезоне. И вообще манкунианцы удачно играют против топ-4 (победы над «Ман Сити» и «Тоттенхэмом тому пример), но все же в успех Сульшера на «Энфилде» совсем не верится. Под большим вопросом участие в игре Рэшфорда, без него «Ман Юнайтед» будет совсем тяжко.

В феврале обе команды уйдут в долгожданный мини-отпуск, но до него придется играть каждые 3−4 дня. Так, у «Ливерпуля» следующая встреча с «Вулверхэмптоном» уже 23 января, «МЮ» так же подустал из-за матчей в Кубках Англии и лиги. Все это намекает на небольшое количество голов сегодня.

Поэтому в матче тура в АПЛ можно выбрать один из этих вариантов: «Ливерпуль» победит и тотал голов меньше 4,5 за 1,76" и «Ливерпуль» не проиграет и тотал голов меньше 3,5 за 1,76" в БК Betcity.