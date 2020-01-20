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15:04 (мск), источник: Sportmail.ru

Лучшая атака серии А против 20-й команды: прогноз на матч «Аталанта» — СПАЛ

Ждем игру в одни ворота.

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Источник: AP 2020

20-й тур серии А заканчивается не самым громким матчем, но посмотреть тут будет на что. Именно «Аталанта» — самая результативная команда чемпионата, в 19 матчах она забила 49 голов — на 10 и 8 больше «Ювентуса» и «Интера», например. В двух последних домашних играх бергамаски и вовсе отгрузили по 5 мячей «Милану» и «Парме» — сегодня мы вполне можем увидеть похожий сценарий.

СПАЛ, конечно, пропускает меньше, чем его коллеги по зоне вылета, но 2020 год для худшей команды серии А начался грустно: 0:2, 0:1 и 0:3. Главная проблема бело-голубых — атака. Футболисты СПАЛ забили лишь 12 голов в 19 встречах. В прошлом сезоне по такому же графику шел «Кьево» и закономерно занял в итоге 20-е место.

С мотивацией у «Аталанты» проблем нет. Надо догонять «Рому», которая в выходные вышла на 4-е место (отрыв как раз три очка) и поправить настроение после вылета из Кубка от «Фиорентины». Что еще стоит отметить — бергамаски не останавливаются, даже поведя в счете 2:0 или 3:0. СПАЛ же особенно плох на выезде в этом сезоне: 9 поражений в 11 матчах.

Тут хорошо смотрятся разные ставки, возьмем без особого риска такую: «Аталанта» победит с форой -2 за 1,92" в БК 1Х Ставка.

Андрей Санталов

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