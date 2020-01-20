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16:55 (мск), источник: Sportmail.ru

Когда не сомневаешься в фаворите: прогноз на матч «Колорадо» — «Детройт»

Легкий выбор.

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Источник: AP 2020

В 90-е соперничество между этими командами было главным в НХЛ, но эти времена давно прошли. Три года назад «Колорадо» был на месте «Детройта»: 48 очков за сезон, один из худших результатов в истории лиги. Но «Эвеланш» знали, что правильно провели перестройку команды, и молодые лидеры Маккиннон, Ландескуг и Рантанен быстро сделали ее претендентом на Кубок Стэнли. Два дня назад «Колорадо» уверенно разобрался с лидером Запада «Сент-Луисом» (5:3) и закрепился на 2-м месте в своем дивизионе.

«Детройт» удивил, доведя игру с «Питтсбургом» до овертайма, но уже в следующем матче с «Флоридой» все встало на свои места — 1:4. «Красные крылья» по-прежнему мало забивают — по 1−2 гола в 9 из последних 10 встреч — и много пропускают: защитники и вратари в этом сезоне не соответствуют уровню НХЛ. У «Ред Уингс» есть все шансы превзойти антирекорд «Колорадо»: сейчас у них 28 очков, при таком темпе наборе очков к концу регулярного чемпионата их будет 47.

Для «Эвеланш» этот матч будет последним перед перерывом на Матч всех звезд, есть повод не экономить силы, а порадовать болельщиков голами. «Детройт» же проиграл 4 матча подряд, и сегодня эта серия должна продолжиться — в воротах ожидается Ховард, пропускающий в среднем 4 шайбы за игру.

За обычную победу хозяев коэффициент дают слишком маленький, поэтому сыграем на разнице в счете: «победа Колорадо» с форой -2 за 1,97" в БК Betcity.

Андрей Санталов

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