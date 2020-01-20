Когда не сомневаешься в фаворите: прогноз на матч «Колорадо» — «Детройт»
Легкий выбор.
Легкий выбор.
В 90-е соперничество между этими командами было главным в НХЛ, но эти времена давно прошли. Три года назад «Колорадо» был на месте «Детройта»: 48 очков за сезон, один из худших результатов в истории лиги. Но «Эвеланш» знали, что правильно провели перестройку команды, и молодые лидеры Маккиннон, Ландескуг и Рантанен быстро сделали ее претендентом на Кубок Стэнли. Два дня назад «Колорадо» уверенно разобрался с лидером Запада «Сент-Луисом» (5:3) и закрепился на 2-м месте в своем дивизионе.
«Детройт» удивил, доведя игру с «Питтсбургом» до овертайма, но уже в следующем матче с «Флоридой» все встало на свои места — 1:4. «Красные крылья»
Для «Эвеланш» этот матч будет последним перед перерывом на Матч всех звезд, есть повод не экономить силы, а порадовать болельщиков голами. «Детройт» же проиграл 4 матча подряд, и сегодня эта серия должна продолжиться — в воротах ожидается Ховард, пропускающий в среднем 4 шайбы за игру.
За обычную победу хозяев коэффициент дают слишком маленький, поэтому сыграем на разнице в счете: «победа Колорадо» с форой -2 за 1,97" в БК Betcity.
Андрей Санталов