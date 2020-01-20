Чемпион НБА снова в порядке: прогноз на матч «Атланта» — «Торонто»

Источник: Reuters

«Атланта» остается худшей командой Востока, в субботу «Хокс» умудрились проиграть дома «Детройту» с разницей в 33 очка. Да, недавно были две победы — одна из них внезапно над «Сан-Антонио» в гостях, — но сути дела это не меняет. «Ястребы» продолжат играть в своем стиле, позволяя соперникам набирать в среднем по 117 очков за игру.

У «Торонто» наконец восстановились от травм и Сиакам, и Газоль, и ван Влит. Лидеры команды в порядке, запасные своим временем на площадке тоже грамотно пользуются. Как итог — три победы подряд и возвращение на первое место в своем дивизионе.

По личным встречам — у «Рэпторс» полное преимущество в последние годы: 8 побед подряд и 5 из них — в Атланте. В первой игре сезона между этими командами чемпион НБА был сильнее — 119:116, но тогда канадцы играли без Лаури. Сейчас все в строю, и «Торонто» должен выигрывать с запасом.

В этом матче хорошо смотрятся две ставки: можете выбрать обе или какую-то одну из них. «Торонто» победит с форой — 7,5 за 1,82 и «Торонто» наберет больше 117,5 очков за 1,76 в БК Betcity.