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14:57 (мск), источник: Sportmail.ru

Команда Знарка против худшего клуба КХЛ: прогноз на матч «Динамо» Минск — «Спартак»

Красно-белым нужна победа.

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Источник: РИА "Новости"

Минское «Динамо» продолжает доигрывать сезон, в оставшихся матчах тренер Вудкрофт может посмотреть на молодежь и вратарей в системе клуба, но о каких-то результатах здесь говорить не приходится. В новом году белорусская команда проиграла 5 матчей из 7, причем три последних с одинаковым счетом 1:5.

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КХЛ 2019-2020
Неделя 23, 21.01.2020, 19:10

Динамо Мн-Спартак-

«Спартак» уже может готовиться к плей-офф, однако и в регулярке команде Знарка есть за что побороться. Красно-белые пока идут на 5-м месте на Западе, но московское «Динамо» и «Йокерит» всего в нескольких очках, если удастся опередить кого-то из них, то в плей-офф будет преимущество домашней площадки.

Важно и то, что этот матч пройдет после паузы на Матч звезд КХЛ — на усталость своих хоккеистов Знарок недавно сетовал: «Спартак» провел 6 игр за 10 дней в январе. После отдыха у красно-белых не должно быть проблем с худшей командой лиги.

9 дней назад московский клуб выиграл в Минске 5:1, он должен забрать свои два очка и сегодня. «Спартак» победит с форой -1 за 1,76" в БК Betcity. Также хорошо смотрится ставка «Индивидуальный тотал “Спартака” больше 3 голов за 1,81».

Андрей Санталов

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