Команда Знарка против худшего клуба КХЛ: прогноз на матч «Динамо» Минск — «Спартак»

Минское «Динамо» продолжает доигрывать сезон, в оставшихся матчах тренер Вудкрофт может посмотреть на молодежь и вратарей в системе клуба, но о
«Спартак» уже может готовиться к
Важно и то, что этот матч пройдет после паузы на Матч звезд КХЛ — на усталость своих хоккеистов Знарок недавно сетовал: «Спартак» провел 6 игр за 10 дней в январе. После отдыха у
9 дней назад московский клуб выиграл в Минске 5:1, он должен забрать свои два очка и сегодня. «Спартак» победит с форой -1 за 1,76" в БК Betcity. Также хорошо смотрится ставка «Индивидуальный тотал “Спартака” больше 3 голов за 1,81».
Андрей Санталов