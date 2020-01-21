Команда Знарка против худшего клуба КХЛ: прогноз на матч «Динамо» Минск — «Спартак»

«Спартак» уже может готовиться к плей-офф, однако и в регулярке команде Знарка есть за что побороться. Красно-белые пока идут на 5-м месте на Западе, но московское «Динамо» и «Йокерит» всего в нескольких очках, если удастся опередить кого-то из них, то в плей-офф будет преимущество домашней площадки.



Важно и то, что этот матч пройдет после паузы на Матч звезд КХЛ — на усталость своих хоккеистов Знарок недавно сетовал: «Спартак» провел 6 игр за 10 дней в январе. После отдыха у красно-белых не должно быть проблем с худшей командой лиги.



9 дней назад московский клуб выиграл в Минске 5:1, он должен забрать свои два очка и сегодня. «Спартак» победит с форой -1 за 1,76" в БК Betcity. Также хорошо смотрится ставка «Индивидуальный тотал “Спартака” больше 3 голов за 1,81».



Андрей Санталов