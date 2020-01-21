Лэмпард снова обыграет Артету: прогноз на матч «Челси» — «Арсенал»
Новая встреча молодых тренеров.
Новая встреча молодых тренеров.
«Челси» остается нестабильной командой, что логично, когда у тебя столько молодых футболистов в составе. За разгромом «Бернли» последовало поражение от «Ньюкасла» — теперь самое время отыграться на «Арсенале». Полезный факт: «синие» не проигрывают два матча подряд с сентября.
«Арсенал» встречался с «Челси» (1:2) во время Boxing Day и удивил соперника высоким прессингом. Но Лэмпард убрал 3-го центрального защитника и выпустил Жоржиньо — так игровое преимущество перешло к его команде. «Канониры», впрочем, могли выиграть тот матч, но хорошие моменты были упущены, а в конце грубо ошибся сначала Лено, а затем и Мустафи.
«Челси» испытывает проблемы в играх против команд с насыщенной обороной, но «Арсенал» не из их числа. Луиз, Сократис (или Мустафи) — не самый надежный центр обороны, поэтому матчи на ноль — редкость для «канониров». Есть вопросы и по атаке:
В этот раз Лэмпард должен быть лучше готов к схеме Артеты, да и без Обамеянга с нападением «Арсенала» игрокам «синих» будет справиться проще. Статистика «канониров» в гостях тоже не впечатляет: 3 поражения и 6 ничьих в 10 последних матчах. Поэтому возьмем «победу “Челси” за 1,82» в БК 1Х Ставка.
Андрей Санталов