Лэмпард снова обыграет Артету: прогноз на матч «Челси» — «Арсенал»

«Арсенал» встречался с «Челси» (1:2) во время Boxing Day и удивил соперника высоким прессингом. Но Лэмпард убрал 3-го центрального защитника и выпустил Жоржиньо — так игровое преимущество перешло к его команде. «Канониры», впрочем, могли выиграть тот матч, но хорошие моменты были упущены, а в конце грубо ошибся сначала Лено, а затем и Мустафи.



«Челси» испытывает проблемы в играх против команд с насыщенной обороной, но «Арсенал» не из их числа. Луиз, Сократис (или Мустафи) — не самый надежный центр обороны, поэтому матчи на ноль — редкость для «канониров». Есть вопросы и по атаке: из-за дисквалификации не сыграет Обамеянг — а именно он забил гол «Челси» в конце декабря.



В этот раз Лэмпард должен быть лучше готов к схеме Артеты, да и без Обамеянга с нападением «Арсенала» игрокам «синих» будет справиться проще. Статистика «канониров» в гостях тоже не впечатляет: 3 поражения и 6 ничьих в 10 последних матчах. Поэтому возьмем «победу “Челси” за 1,82» в БК 1Х Ставка.



Андрей Санталов