Без Рэшфорда тяжело, но брать очки нужно: прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Бернли»

«Манчестер Юнайтед» после поражения от «Ливерпуля» получил возможность быстро реабилитироваться в матче с «Бернли». При этом с атакой и реализацией моментов у манкунианцев, очевидно, будут проблемы — на 6 недель из-за травмы выбыл Рэшфорд, поучаствовавший в половине голов своей команды в АПЛ.



«Бернли» сотворил мини-сенсацию, выиграв у «Лестера» 2:1. Так для команды закончилась серия из 4 поражений, и можно вздохнуть чуть свободнее: до зоны вылета теперь 4 очка.



На выезде «Бернли» плох, проиграны 4 из последних 6 матчей, а «Ман Юнайтед» дома с ноября уступил лишь раз. Также команды встречались во время Boxind Day, команда Сульшера тогда с трудом, но победила 2:0. Схожий сценарий матча ожидается и сегодня.



«Бернли» редко забивает на выезде, у манкунианцев же даже с Рэшфордом в составе часто возникали проблемы, когда соперник «ставит автобус». Но побеждать команде Сульшера сегодня нужно — отрыв от идущего 4-м «Чели» сократится до 3 очков. Возьмем так: «победа “Манчестер Юнайтед” и тотал голов меньше 3,5 за 2» в БК Betcity.



Андрей Санталов