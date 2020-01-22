Сарри нацелился на Кубок Италии: прогноз на матч «Ювентус» — «Рома»

«Ювентус» брал Кубок Италии 4 года подряд, лишь в прошлом сезоне он остановился в ¼ финала, проиграв «Аталанте». Сарри, как и Аллегри, настроен взять этот трофей, поэтому сегодня у «бьянконери» ожидается состав, близкий к оптимальному.



«Рома» 10 дней назад уступила «Юве» дома 1:2, но затем отыгралась на «Парме» в Кубке и «Дженоа» в чемпионате. Впрочем, сегодня римляне будут без Джеко (дисквалификация) и Дзаньоло (травма колена).



В домашних матчах «Ювентус» не знает проблем с «Ромой»: 9 побед в последних 9 матчах во всех турнирах. Для Роналду сезон начинался тяжело, но, кажется, Криштиану вышел на пик формы: 12 голов в 10 последних играх, включая дубль в недавней встрече с «Пармой».



«Старая синьора» начала 2020 год с 4 побед, сегодня эта серия должна продлиться. Интересно, что в личных встречах тотал 4,5 голов не пробивается уже минимум 5 лет, а в этом сезоне при Сарри такое случилось лишь однажды (с «Наполи»). Так что наш выбор — «Ювентус» выиграет и тотал голов меньше 4,5 за 2,04" в БК 1X Ставка.



Андрей Санталов