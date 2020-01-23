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15:25 (мск), источник: Sportmail.ru

Клопп повторит достижение Моуринью: прогноз на матч «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль»

Беспроигрышная серия лидера АПЛ продлится.

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Источник: Reuters

«Вулверхэмптон» остается командой, сыгравшей больше всех матчей в Англии. С учетом ранней квалификации в Лиге Европы «волки» провели уже 40 матчей в сезоне. «Ливерпуль», кстати, не сильно отстал от них: 37 матчей. Рано или поздно, но усталость скажется на футболистах.

При этом «Вулверхэмптону» рукой подать до зоны Лиги чемпионов — в случае сегодняшней победы отставание от «Челси» сократится до 3 очков. Но, судя по словам Клоппа перед матчем, «Ливерпуль» серьезно настраивается на этот матч, впереди у гостей ожидается супертройка Салах — Мане — Фирмино.

Обе команды встречались недавно на «Энфилде», мерсисайдцы тогда с трудом одолели соперника 1:0. Вообще команда Клоппа уже 7 матчей не пропускает, но смогут ли игроки «Ливерпуля» дважды за сезон сдержать Хименеса и Траоре? «Вулверхэмптон» славится своими контратаками и умением спасать матчи, в которых пропускает первым. Возьмем первой ставкой на игру «обе забьют за 1,91″ в БК 1Х Ставка.

Более важная серия для “Ливерпуля” — 39 матчей без поражений. Уже сегодня мерсиайдцы могут повторить достижение “Челси” при Моуринью, да и до рекорда “Арсенала” (49 игр) остается недалеко. Верим, что серия продолжится, а из-за усталости игроков матч не будет результативным. “Ливерпуль” не проиграет и тотал голов меньше 3,5 за 1,64».

Андрей Санталов

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