Клопп повторит достижение Моуринью: прогноз на матч «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль»

«Вулверхэмптон» остается командой, сыгравшей больше всех матчей в Англии. С учетом ранней квалификации в Лиге Европы «волки» провели уже 40 матчей в сезоне. «Ливерпуль», кстати, не сильно отстал от них: 37 матчей. Рано или поздно, но усталость скажется на футболистах.



При этом «Вулверхэмптону» рукой подать до зоны Лиги чемпионов — в случае сегодняшней победы отставание от «Челси» сократится до 3 очков. Но, судя по словам Клоппа перед матчем, «Ливерпуль» серьезно настраивается на этот матч, впереди у гостей ожидается супертройка Салах — Мане — Фирмино.



Обе команды встречались недавно на «Энфилде», мерсисайдцы тогда с трудом одолели соперника 1:0. Вообще команда Клоппа уже 7 матчей не пропускает, но смогут ли игроки «Ливерпуля» дважды за сезон сдержать Хименеса и Траоре? «Вулверхэмптон» славится своими контратаками и умением спасать матчи, в которых пропускает первым. Возьмем первой ставкой на игру «обе забьют за 1,91″ в БК 1Х Ставка.



Более важная серия для “Ливерпуля” — 39 матчей без поражений. Уже сегодня мерсиайдцы могут повторить достижение “Челси” при Моуринью, да и до рекорда “Арсенала” (49 игр) остается недалеко. Верим, что серия продолжится, а из-за усталости игроков матч не будет результативным. “Ливерпуль” не проиграет и тотал голов меньше 3,5 за 1,64».



Андрей Санталов