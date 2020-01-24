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17:59 (мск), источник: Sportmail.ru

Чемпион НБА продлит победную серию: прогноз на матч «Нью-Йорк» — «Торонто»

Очевидный выбор.

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Источник: AP 2020

«Нью-Йорк» чуть улучшил результаты при новом тренере Миллере (8 побед и 15 поражений), но по-прежнему остается одной из худших команд НБА. Впрочем, у «Никс» очередная перестройка, и этот сезон поможет выбрать еще одного талантливого новичка на драфте в помощь к Барретту. Звездный новичок «Нью-Йорка», кстати, возможно, пропустит сегодняшний матч — в трех предыдущих он не играл из-за проблем с правой ногой.

«Торонто» играет в удовольствие, дождавшись возвращения всех своих игроков после травм. Пять побед подряд, правда, при этом канадская команда часто позволяет соперникам приблизиться в счете в концовках, из-за этого они получаются довольно нервными. Последней жертвой «Рэпторс» стал один один из конкурентов по дивизиону — «Филадельфия».

Сегодня сенсации не должно произойти, вопрос лишь в том, с какой разницей чемпион НБА обыграет аутсайдера лиги. В 5 последних победных матчах у «Торонто» лишь раз не прошла фора в 7,5 очков. В БК Betcity за победу с такой разницей и больше предлагают коэффициент 1,95 — его и возьмем.

Еще одна хорошая ставка — «индивидуальный тотал “Торонто” больше 110,5 очков за 1,82». «Рэпторс» очень редко не пробивают такой тотал, что неудивительно: в команде есть 5−6 человек, способных стабильно набирать под 20 очков.

Андрей Санталов

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