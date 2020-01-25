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13:42 (мск), источник: Sportmail.ru

«РБ» идет к чемпионству: прогноз на матч «Айнтрахт» — «Лейпциг»

Верим в Нагельсманна.

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Источник: Reuters

«Айнтрахт» ужасно провел последние два месяца 2019 года: за неожиданной победой над «Баварией» (5:1) последовала серия из 6 поражений и одной ничьей. Зимний перерыв пошел Франкфурту на пользу, в прошлом туре в гостях был обыгран «Хоффенхайм», но отрыв от зоны еврокубков по-прежнему велик: 10 очков.

«РБ Лейпциг» — зимний чемпион Германии. В прошлом сезоне это звание не помогло дортмундской «Боруссии» выиграть бундеслигу, но у «быков» хорошие шансы прервать гегемонию «Баварии». После поражения в конце октября от «Фрайбурга» команда Нагельсманна позволила себе лишь раз сыграть вничью — впечатляющая серия!

В этих же последних 9 матчах «Лейпциг» стабильно забивал по три гола и больше — на пару с «Айнтрахтом» он должен легко пробить тотал 2,5 гола. Первую ставку возьмем аккуратно: «РБ Лейпциг» не проиграет и тотал голов больше 2,5 за 1,79" в БК 1Х Ставка.

Еще одна ставка — для тех, кто верит в чемпионские амбиции «РБ». Во Франкфурте «быки» еще не побеждали (2 ничьи, 1 поражение), почему бы не прервать эту серию в сезоне, где все складывается для них идеально? Берем «победу “РБ Лейпциг” за 1,72».

Андрей Санталов

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