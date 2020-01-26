Возвращение Сарри в Неаполь: прогноз на матч «Наполи» — «Ювентус»

Неделю назад Гаттузо признал, что «Наполи» достиг дна: при нем неаполитанцы проиграли 4 из 5 матчей в серии А. Победа в Кубке Италии над «Лацио» чуть улучшила настроение, но ситуация в клубе по-прежнему сложная. Одна из главных проблем «Наполи» — отсутствие защитника Кулибали, без него оборона команды гораздо слабее.



«Ювентус» уже оторвался на 4 очка от «Интера», несмотря на тяжелый выезд, Сарри, конечно, хочет сохранить этот отрыв от Конте. В новом году у «бьянконери» 5 побед из 5, причем две из них над «Ромой», и Криштиану продолжает забивать в каждой игре.



Первый матч команд в этом сезоне был сумасшедшим: камбэк «Наполи» с 0:3, 7 голов… Вряд ли сегодня мы увидим что-то подобное, но минимум на три мяча рассчитывать можно. Сложно представить поражение «Юве», учитывая форму обеих команд, поэтому возьмем так: «Ювентус» не проиграет и тотал больше 2,5 голов за 2,34" в БК Betcity.



У Роналду уже 13 голов в последних 10 матчах за «Ювентус» — думаем, португалец не уйдет без гола и сегодня: все-таки Криштиану любит забивать в важных матчах. «Роналду забьет гол за 1,8» — еще одна ставка на эту игру.



Андрей Санталов