Возвращение Сарри в Неаполь: прогноз на матч «Наполи» — «Ювентус»
Главная игра воскресенья.
Главная игра воскресенья.
Неделю назад Гаттузо признал, что «Наполи» достиг дна: при нем неаполитанцы проиграли 4 из 5 матчей в серии А. Победа в Кубке Италии над «Лацио» чуть улучшила настроение, но ситуация в клубе
«Ювентус» уже оторвался на 4 очка от «Интера», несмотря на тяжелый выезд, Сарри, конечно, хочет сохранить этот отрыв от Конте. В новом году у «бьянконери» 5 побед из 5, причем две из них над «Ромой», и Криштиану продолжает забивать в каждой игре.
Первый матч команд в этом сезоне был сумасшедшим: камбэк «Наполи» с 0:3, 7 голов… Вряд ли сегодня мы увидим
У Роналду уже 13 голов в последних 10 матчах за «Ювентус» — думаем, португалец не уйдет без гола и сегодня:
Андрей Санталов