У Артеты есть шанс взять трофей: прогноз на матч «Борнмут» — «Арсенал»

Кубок Англии — единственный трофей, на который может рассчитывать «Арсенал» в этом сезоне. Поэтому логично ожидать сегодня оптимального состава от Артеты. Обамеянг по-прежнему дисквалифицирован, но в нападении в последних матчах его хорошо заменяет 18-летний Мартинелли.



С мотивацией «Борнмута» тоже, кажется, все понятно. Команда находится в зоне вылета АПЛ, и в оставшейся части сезона ей явно будет не до Кубка. К тому же по признанию тренера Хау, у «Борнмута» есть игроки с травмами.



«Арсенал» традиционно хорошо играет с «Борнмутом» — лишь одно поражение в 11 матчах. К тому же команды недавно встречались на «Виталити Стэдиум», это была первая игра Артеты у руля «канониров», тогда дело закончилось миром — 1:1. Тренер лондонцев должен был сделать выводы после той игры — берем сегодня «победу “Арсенала” за 1,77» в БК 1X Ставка.



Еще один тренд при Артете — небольшое количество угловых. В этом году лишь раз их количество превысило 10 — в аномальном матче с «Челси» (17:5 в пользу «синих»). В матчах «Борнмута» корнеров обычно бывает больше, но, учитывая неоптимальный состав сегодня, есть смысл взять с подстраховкой вот так: «тотал угловых меньше 11,5 за 1,64». Месяц назад, кстати, в матче этих команд было как раз 11 корнеров.



Андрей Санталов