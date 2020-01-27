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18:29 (мск), источник: Sportmail.ru

Без Овечкина против злого соперника: прогноз на матч «Монреаль» — «Вашингтон»

Шанс для аутсайдера.

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Источник: Reuters

Редкий случай для «Вашингтона»: нужно играть без Овечкина, которого НХЛ дисквалифицировала за пропуск Матча звезд. Жаль, конечно, ведь российский форвард наколотил 8 голов в трех последних матчах перед перерывом. С другой стороны, «Кэпиталс» с небольшим отрывом идут в лидерах лиги и могут себе позволить провести одну игру без своей суперзвезды.

Для «Монреаля» все решится в ближайшие дни. Отрыв от зоны плей-офф — 10 очков, если в ближайшие две недели он не сократится, то сразу нескольких игроков ждут обмены в другие клубы. В том числе и Ковальчука, который хорошей игрой за «Канадиенс» привлек внимание других клубов. Илье, конечно, интереснее бороться за Кубок Стэнли, чем спасать практически безнадежный «Монреаль».

Но пока у хоккеистов канадского клуба остаются теоретические шансы, биться они будут. Тем более играя дома против «Вашингтона» без Овечкина. Первый матч в сезоне «Канадиенс» выиграли у «столичных» — почему бы не повторить успех сегодня?

Букмекеры считают фаворитом «Вашингтон», мы же предлагаем взять «победу “Монреаля” с форой 0 за 2,2» в БК Betcity. В последних 5 матчах канадцы лишь раз проиграли в основное время, такая статистика обнадеживает.

Андрей Санталов

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