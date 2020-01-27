Без Овечкина против злого соперника: прогноз на матч «Монреаль» — «Вашингтон»
Шанс для аутсайдера.
Шанс для аутсайдера.
Редкий случай для «Вашингтона»: нужно играть без Овечкина, которого НХЛ дисквалифицировала за пропуск Матча звезд. Жаль, конечно, ведь российский форвард наколотил 8 голов в трех последних матчах перед перерывом. С другой стороны, «Кэпиталс» с небольшим отрывом идут в лидерах лиги и могут себе позволить провести одну игру без своей суперзвезды.
Для «Монреаля» все решится в ближайшие дни. Отрыв от зоны
Но пока у хоккеистов канадского клуба остаются теоретические шансы, биться они будут. Тем более играя дома против «Вашингтона» без Овечкина. Первый матч в сезоне «Канадиенс» выиграли у «столичных» — почему бы не повторить успех сегодня?
Букмекеры считают фаворитом «Вашингтон», мы же предлагаем взять «победу “Монреаля” с форой 0 за 2,2» в БК Betcity. В последних 5 матчах канадцы лишь раз проиграли в основное время, такая статистика обнадеживает.
Андрей Санталов