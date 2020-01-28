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17:09 (мск), источник: Sportmail.ru

Кто выйдет в финал Кубка лиги? Прогноз на матч «Астон Вилла» — «Лестер»

Ставим на Варди и К.

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Источник: Reuters

«Астон Вилла» стоит перед непростым выбором: тратить ли силы на Кубок или сосредоточиться на борьбе за выживание? Через три дня бирмингемцам играть на выезде против конкурирующего «Борнмута», а если даже удастся выйти в финал, там, скорее всего, они пересекутся с «Ман Сити». С тем самым «Ман Сити», который две недели разнес «Астон Виллу» 6:1.

У «Лестера» таких мук выбора нет. В АПЛ отрыв от идущего пятым «Ман Юнайтед» — 14 очков, так что попадание в Лигу чемпионов практически гарантировано. До «Ливерпуля», понятно, тоже далеко. А вот выйти в финал и побороться там за свой первый трофей в Англии тренеру Роджерсу, конечно, хочется.

В первом матче полуфинала «Лестер» во всем превзошел «Астон Виллу» (21:3 по ударам, 11:0 по угловым), но смог добиться лишь ничьей 1:1. Главный бомбардир Варди должен восстановиться от травмы к сегодняшней игре — еще один плюс для «Лестера». Кстати, в чемпионате команда Роджерса разгромила соперника в Бирмингеме (4:1) — и было это не так давно, 8 декабря.

За «Астон Виллу» сегодня будет полный стадион, но объективно экс-чемпион Англии сильнее и должен проходить в финал. Наша ставка здесь — «победа “Лестера” в основное время за 1,72» за в БК Betcity.

Андрей Санталов

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